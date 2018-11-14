Paşaköy Ve Saint Barnabas’a Ziyaret

Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Spor ve kültürel aktivitelerde bulunan “Omonia Aşşa” (Paşaköy) derneğinin, 25 Kasım’da Paşaköy ve Saint Barnabas’a bir gezi düzenleyeceği belirtildi.

Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Spor ve kültürel aktivitelerde bulunan “Omonia Aşşa” (Paşaköy) derneğinin, 25 Kasım’da Paşaköy ve Saint Barnabas’a bir gezi düzenleyeceği belirtildi.

Haravgi gazetesi, araştırmacı-gazeteci Mihail Mihail’in de yer alacağı gezinin, eskilerin hatırlanmasını ve gençlerin öğrenmesini hedeflediğini yazdı.

Habere göre Paşaköy’de Kıbrıslı Türklerle de bir araya gelinecek.

(FK/HA)