Partilerin Dinamiğine İlişkin Anket

Lefkoşa, 25 Kasım 18 : Avrupa Parlamentosu adına tüm AB üyesi ülkelerde gerçekleştirilen partilerin gücüne-oy oranına ilişkin anketin Güney Kıbrıs ile ilgili sonuçları basında yer aldı.





Politis gazetesinde yer alan ankete göre, DİSİ, yüzde 39’luk dinamikle ilk sırada yer alırken; DİSİ’yi yüzde 18 ile AKEL izledi.Ankette DİKO yüzde 15, ELAM yüzde 11, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği yüzde 4, Dayanışma Hareketi ile Vatandaşlar İttifakı yüzde 2, EDEK yüzde 1 ve diğer seçenekler ise yüzde 8 çıktı.Gazete, 2014 yılındaki Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları baz alındığı takdirde, bu ankette DİSİ, DİKO ve ELAM’ıny ükseliş, AKEL’in ise düşüş sergilediği değerlendirmesinde bulundu.Anketin, Güney Kıbrıs’ı ilgilendiren bölümünün, yerel düzeyde CYMAR şirketi tarafından Eylül ayında yapıldığı belirtildi.(FK/FEZ)