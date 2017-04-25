Güney Kıbrıs:
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25 Nisan 2017 Salı 08:46

Partilerin Annan Planı Referandumu’nun Ve Sözde “ermeni Soykırımı”nın Yıldönümü Nedeniyle Yayımladığı Mesajlar Devam Ediyor

Rum siyasi partilerin, 2004’te gerçekleştirilen Annan Planı referandumu ve sözde “Ermeni Soykırımı”nın yıldönümü nedeniyle mesajlar yayımlamaya devam ettikleri bildirildi.

Partilerin Annan Planı Referandumu'nun Ve Sözde 'ermeni Soykırımı”nın Yıldönümü Nedeniyle Yayımladığı Mesajlar Devam Ediyor
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Lefkoşa, 25 Nisan 17 : Rum siyasi partilerin, 2004’te gerçekleştirilen Annan Planı referandumu ve sözde “Ermeni Soykırımı”nın yıldönümü nedeniyle mesajlar yayımlamaya devam ettikleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, DİKO ve Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin ardından dün de EDEK, Vatandaşlar İttifakı ve Rum Ulusal Halk Cephesi’nin (ELAM) açıklamalarını aktardı.

Habere göre, EDEK, referandumun üzerinden geçen 13 yıldan sonra, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarının, Türkiye’nin kışkırtıcı tutumuna devam etmesi nedeniyle başarısız olduğunun teyit edildiğini iddia ederek, iki toplumlu ve iki kesimli federasyondan vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha tekrarladı.

Vatandaşlar İttifakı ise, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin dağılmasına asla rıza göstermeyeceklerini, demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasını asla kabul etmeyeceklerini ve vatanın satılık olmadığını vurguladı.

ELAM, açıklamasında, referandumun yıldönümü münasebetiyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve siyasi partilere, iki toplumlu ve iki kesimli federasyon çizgisinden uzaklaşmaları çağrısında bulunarak, 2004’te verilen “Federasyona hayır” mesajının açık olduğunu belirtti.

SÖZDE “ERMENİ SOYKIRIMI” MESAJLARI

Gazete, bir diğer haberinde de, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis ile siyasi partilerin, sözde “Ermeni Soykırımı” ile ilgili mesajlarını aktardı.

Habere göre Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Rum Hükümeti’nin, sözde “Ermeni Soykırımı”nı en sert şekilde kınadığını kaydetti.

Hristodulidis, Ermeni halkıyla her daim dayanışma içerisinde olacaklarını da sözlerine ekleyerek, uluslararası camianın sözde “Ermeni Soykırımı”nı tanıması için gösterilen çabaya destek belirtti.

Habere göre AKEL dışındaki tüm siyasi partiler de, yazılı açıklama yaparak, sözde “Ermeni Soykırımı”nı kınadıklarını ve soykırımın, insanlık tarihinde kara bir sayfa olduğunu vurguladılar.

(GE/FEZ)

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