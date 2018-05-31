Partilerin Ledra Palace Toplantısı

Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerinin Ledra Palace’ta dün gerçekleştirdikleri toplantıda “Kıbrıslıların kalıcı bir çözümden fayda sağlayacakları ortak görüşüne varıldığı” belirtildi.

Haravgi gazetesi, Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti başkan ve temsilcilerinin Ledra Palace’ta düzenli olarak gerçekleştirdikleri görüşmelerden birinin daha dün yapıldığını, görüşme sonrasında yapılan ortak açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümünün Kıbrıslıların faydasına olacağının vurgulandığını yazdı.



Açıklamada ayrıca, “Kıbrıs’taki tüm doğal kaynakların tüm Kıbrıslılara ait olduğu” vurgusu yapıldı.

Gazete bir sonraki toplantının ise 26 Eylül tarihinde yapılacağını belirtti.