Güney Kıbrıs:
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13 Aralık 2016 Salı 09:03

Partilerin Cenevre Zirvesi Yorumları Sürüyor

Rum siyasi partilerinin Cenevre zirvesine ilişkin açıklamaları dün de devam etti.

Partilerin Cenevre Zirvesi Yorumları Sürüyor
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 Rum siyasi partilerinin Cenevre zirvesine ilişkin açıklamaları dün de devam etti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum siyasi partilerinin Cenevre’de yapılması planlanan konferansa ilişkin açıklamalarının dün de devam ettiğini yazdılar.

Habere göre DİSİ’den dün yapılan açıklamada, “işgalin sona ermesiyle birlikte, Türkiye’ye bu imkanı veren hukuki unsurların da, yani çağdışı garantörlük sisteminin de ortadan kalkmasının istendiği” belirtilerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

DİKO Basın Sözcüsü Athos Andoniadis, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin konferansa katılması konusunda hükümet yetkililerinin farklı görüşler ortaya koyduklarını” iddia ederek sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslar arası konferansa davet edilip katılması gerektiği, aksi taktirde kendi kendini ortadan kaldırmış olacağını” savundu.

Vatandaşlar İttifakı hareketi ise Anastasiadis’e, uluslar arası konferansın oluşumu ve sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin buna katılımı” konusunun görüşülmesi amacıyla Ulusal Konsey’i Noel yortusu öncesinde toplaması çağrısında bulundu.

AKEL adına açıklamada bulunan parti basın sözcüsü Stefanos Stefanu ise, “çok kritik bir dönemden geçildiğini ve bundan önce neyin olup neyin olmadığını tartışmak yerine ilerleme sağlayabilmek adına neler yapılabileceğinin ele alınması gerektiğini” ifade etti.

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Yunan akademisyen Angelos Sirigos’un Tasos Papadopulos’u anma töreninde yaptığı konuşma sonrasında DİKO ile DİSİ arasında başlayan tartışmanın dün de sürdüğünü yazdı.

Gazete, DİKO’dan yapılan açıklamada, DİSİ Başkanı Averof  Neofitu’nun söz konusu açıklamayı “ya anlamadığı ya da bilerek çarpıttığı” dile getirildi.

  

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