Partilerden Isaak Ve Solomu’nun Ölüm Yıldönümleri Nedeniyle Açıklama



Lefkoşa, 11 Ağustos 18 : Rum siyasi partiler, 1996 Derinya olaylarında hayatını kaybeden Tasos İsaak ve Solomos Solomu’nun 22. ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladılar.

Fileleftheros gazetesi, Rum siyasi partilerin, yaptıkları açıklamalarla, 1996 yılındaki olaylarda hayatlarını kaybeden Tasos İsaak ve Solomos Solomu’yu andıklarını, Türk “barbarlığını” kınadıklarını yazdı.

Habere göre DİKO açıklamasında, Tasos İsaak ve Solomos Solomu’nun katillerinin bulunmadığına ve ülkenin hala daha “işgal” altında bulunduğuna atıfta bulundu.

DİKO, İsaak ve Solomu’yu saygı ile andıklarını ayrıca adalete erişme mücadelelerine de devam edeceklerini belirtti.

EDEK yaptığı açıklamada, Derinya barikatında, İsaak ve Solomu’nun, öldürüldüğü yerde, bugün, Kıbrıslı Türkler ve Rumların iletişim örtüsü altında, bir geçiş noktasının yaratılmaya çalışıldığını savundu.

EDEK, Derinya barikatının açılması kararının yanlış bir gidişata yönelik olduğunu defalarca dile getirdiklerini anımsattı ve İsaak ve Solomu’nun hayatını kaybetmesine saygı duyma göstergesi olarak, devletin, bu iki kişinin “kahramanlığını ve ölme nedenlerini” hatırlatacak bir anıt yapmasında fayda bulunduğunu da ileri sürdü.

ELAM ise açıklamasında gerek hükümet edenlerin gerekse muhalefetin, bu kişilere gereken saygıyı göstermediğini belirtirken İsaak ve Solomu’nun öldürüldüğü noktada barikat açılmasına ilişkin çalışmaları sonlandırması için hükümete çağrıda bulundu.



(FK/ YIL)

