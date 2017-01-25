Partiler Yine Anastasiadis’e Tepki Gösterdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Megaone” isimli TV kanalına verdiği demecin, bazı partilerin tepkisine neden olduğu haber verildi.

Lefkoşa, 25 Ocak 17 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Megaone” isimli TV kanalına verdiği demecin, bazı partilerin tepkisine neden olduğu haber verildi.

Politis gazetesinin haberine göre DİKO, açıklamasında, Anastasiadis’e saldırarak, “Anastasiadis’in, çözümden sonra adada kalacak olan TC kökenlilerin rakamıyla ilgili yeni bir tehlikeli tavizi itiraf ettiğini” ileri sürdü.

DİKO, “Anastasiadis’in, üzerinden bunca ay geçtikten sonra, DİKO ile Kıbrıslı Rumların, çözümden sonra adada kalacak olan TC kökenlilerin rakamıyla ilgili sorusuna yanıt verdiğini ve Anastasiadis’in, vatandaşlığa alınmaları ve kendilerine çalışma izni verilmesiyle, bütün TC kökenlilerin adada kalmasını kabul ettiğini itiraf ettiğini” iddia etti.

Anastasiadis’in halktan daha neler gizlediği sorusunu soran DİKO Basın Sözcüsü Athos Andoniadis, Anastasiadis’i dönüşümlü başkanlığı ve Kıbrıslı Türklerin tüm federal kurumlardaki veto hakkını da kabul edip etmediği sorularına da yanıt vermeye çağırdı.

EDEK’in ise, DİKO’nun aksine, Rum Başkanlığının, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide karşısındaki hoşnutsuzluğunu olumlu bir unsur olarak değerlendirdiğini yazan gazete, EDEK’in, TC kökenlilerin kalışıyla ilgili izahat istediğini yazdı.

Gazeteye göre Dayanışma Hareketi sözcüsü Yannis Selinopulos, Anastasiadis’in Rum Ulusal Konseyi’nin 2009 tarihinde oybirliğiyle aldığı kararı ihlal ettiğinin farkında olup olmadığını sorarken; Ekologlar ise Anastasiadis’in hatalarından ders almadığını ifade etti.

KOCİAS’IN ÖNERİSİ OLUMLU KARŞILANDI

Öte yandan gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın güvenlik konusundaki önerisinin ise EDEK ve Ekologlar tarafından sıcak karşılandığını yazdı.

Gazeteye göre EDEK açıklamasında, Kocias’ın açıklamalarını selamlayarak “Kocias’ın açıkça Kıbrıs sorununun uluslararası boyutlarıyla ilgili konulara değinerek, Yunan tezinin saflığına itiraz edip, bunu farklı ve bunu kendi yollarıyla yorumlamak isteyen Kıbrıs’taki bazı bilindik çevrelerin suçlamalarını yıktığını” belirtti.

Ekologlar ise Kocias’ın açıklamaları dolayısıyla yaptığı açıklamada, “yabancı askerlerin tam anlamıyla adadan ayrılmalarının süresinin uzun olamayacağını ve hiçbir şekilde çözümün uygulanmasıyla ilgili zaman çerçevesini aşamayacağını” ileri sürdü.

DİSİ de açıklama yaparak, partilerin, bazı tezler Kocias tarafından dile getirildiği zaman nasıl olup da alkışladıklarını ve hükümet tarafından dile getirildiğinde ise bunlara neden tepki gösterildiği sorusunu sordu.

(İY/HA)