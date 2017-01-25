FLAŞ HABER

Gezi Kabusa Döndü

Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Ocak 2017 Çarşamba 12:37

Partiler Yine Anastasiadis’e Tepki Gösterdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Megaone” isimli TV kanalına verdiği demecin, bazı partilerin tepkisine neden olduğu haber verildi.

Partiler Yine Anastasiadis'e Tepki Gösterdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 25 Ocak 17 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Megaone” isimli TV kanalına verdiği demecin, bazı partilerin tepkisine neden olduğu haber verildi.

Politis gazetesinin haberine göre DİKO, açıklamasında, Anastasiadis’e saldırarak, “Anastasiadis’in, çözümden sonra adada kalacak olan TC kökenlilerin rakamıyla ilgili yeni bir tehlikeli tavizi itiraf ettiğini” ileri sürdü.

DİKO, “Anastasiadis’in, üzerinden bunca ay geçtikten sonra, DİKO ile Kıbrıslı Rumların, çözümden sonra adada kalacak olan TC kökenlilerin rakamıyla ilgili sorusuna yanıt verdiğini ve Anastasiadis’in, vatandaşlığa alınmaları ve kendilerine çalışma izni verilmesiyle, bütün TC kökenlilerin adada kalmasını kabul ettiğini itiraf ettiğini” iddia etti.

Anastasiadis’in halktan daha neler gizlediği sorusunu soran DİKO Basın Sözcüsü Athos Andoniadis, Anastasiadis’i dönüşümlü başkanlığı ve Kıbrıslı Türklerin tüm federal kurumlardaki veto hakkını da kabul edip etmediği sorularına da yanıt vermeye çağırdı.

EDEK’in ise, DİKO’nun aksine, Rum Başkanlığının, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide karşısındaki hoşnutsuzluğunu olumlu bir unsur olarak değerlendirdiğini yazan gazete, EDEK’in, TC kökenlilerin kalışıyla ilgili izahat istediğini yazdı.

Gazeteye göre Dayanışma Hareketi sözcüsü Yannis Selinopulos, Anastasiadis’in Rum Ulusal Konseyi’nin 2009 tarihinde oybirliğiyle aldığı kararı ihlal ettiğinin farkında olup olmadığını sorarken; Ekologlar ise Anastasiadis’in hatalarından ders almadığını ifade etti.

KOCİAS’IN ÖNERİSİ OLUMLU KARŞILANDI

Öte yandan gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın güvenlik konusundaki önerisinin ise EDEK ve Ekologlar tarafından sıcak karşılandığını yazdı.

Gazeteye göre EDEK açıklamasında, Kocias’ın açıklamalarını selamlayarak “Kocias’ın açıkça Kıbrıs sorununun uluslararası boyutlarıyla ilgili konulara değinerek, Yunan tezinin saflığına itiraz edip, bunu farklı ve bunu kendi yollarıyla yorumlamak isteyen Kıbrıs’taki bazı bilindik çevrelerin suçlamalarını yıktığını” belirtti.

Ekologlar ise Kocias’ın açıklamaları dolayısıyla yaptığı açıklamada, “yabancı askerlerin tam anlamıyla adadan ayrılmalarının süresinin uzun olamayacağını ve hiçbir şekilde çözümün uygulanmasıyla ilgili zaman çerçevesini aşamayacağını” ileri sürdü.

DİSİ de açıklama yaparak, partilerin, bazı tezler Kocias tarafından dile getirildiği zaman nasıl olup da alkışladıklarını ve hükümet tarafından dile getirildiğinde ise bunlara neden tepki gösterildiği sorusunu sordu.

(İY/HA)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiprianu: “iyi Hazırlık Yapılmazsa Konferans Yarardan Çok Zarar Getirecek” Kiprianu: “iyi Hazırlık Yapılmazsa Konferans...
“önümüzdeki Dönem Kıbrıs Sorunu Açısından Belirleyici Olacak” “önümüzdeki Dönem Kıbrıs Sorunu Açısından...
Güney Kıbrıs Enformasyon Dairesi Müdürlüğü’ne Sofia Mihailidu Atandı Güney Kıbrıs Enformasyon Dairesi Müdürlüğü’ne...
İtalyan Enı Şirketi 8 Numaralı Parselle İlgili Önerisini Teknokratlara Analiz Etti İtalyan Enı Şirketi 8 Numaralı Parselle İlgili...
Güney Kıbrıs’ta Yaklaşık 50 Bin Ab Vatandaşı İşçi Var Güney Kıbrıs’ta Yaklaşık 50 Bin Ab Vatandaşı...
“güvenlik Konseyi’nden Destek Ve Teşvik” “güvenlik Konseyi’nden Destek Ve Teşvik”
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Kiprianu: “iyi Hazırlık Yapılmazsa Konferans...
AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, “Başarı şansı olması için zemini iyi hazırlanmadan Cenevre tipi...

Haberi Oku