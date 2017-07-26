Partiler Açıklama Yapmaya Devam Ediyor

Rum siyasi partilerin, gerek Kıbrıs sorununa ilişkin son gelişmeler gerekse BM Genel Sekreteri Espen Barth Eide ile ilgili açıklamalarına devam ettikleri belirtildi.

Lefkoşa, 26 Temmuz 17 : Rum siyasi partilerin, gerek Kıbrıs sorununa ilişkin son gelişmeler gerekse BM Genel Sekreteri Espen Barth Eide ile ilgili açıklamalarına devam ettikleri belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, siyasi partilerin yapmış oldukları çeşitli açıklamalara bugün de yer verdi.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM örgütünün-sadece yetkilisi ile değil- kendisiyle, “megaton” çatışma içerisinde olduğundan söz etti.

Kiprianu açıklamasında, “Özlü diyalog için yeterli zemin yoksa neden hükümet, konferansın gerçekleştirilmesini kabul etti” şeklindeki soruyu da yöneltti.

Kiprianu, hükümeti, diyalog perspektifinin açık tutulmasına yoğunlaşmak yerine Anastasiadis’in itibarını kurtarmak için güç sarf etmekle suçladı.

VİKTORAS PAPADOPULOS’TAN YANIT

Alithia gazetesine göre, Rum Hükümet Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos, yazılı bir açıklama yaparak AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’ya yanıt verdi.

Papadopulos, Kiprianu’nun, Kıbrıs Rum tarafının ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in müzakere masasındaki niyetlerine ilişkin gölgeler bırakmaya ve şüpheler yaratmaya çalıştığını ayrıca tüm bu zaman diliminde yapılan icraatlar konusunda da Anastasiadis’e sorumluluk yüklediğini ifade etti.

Kiprianu’nun, hala daha 6 Temmuz’daki yemekte ne olduğunu bilmediğinden söz ettiğini belirten Papadopulos, “Kiprianu, Crans-Montana’da, konferansta neler olduğuna dair gerek Anastasaidis gerekse müzakereci tarafından Ulusal Konsey’de günlük bilgilendirmelerde, konferans sonrasında Güney Kıbrıs’taki çifte Ulusal Konsey toplantılarında, ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın yaptığı bilgilendirmede, ayrıca Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras tarafından şahsının (Kiprianu’nun) bilgilendirmesinden henüz tam ne olduğunu anlamamışsa, bundan Anastasiadis sorumlu değildir” ifadesini de kullandı.

DİKO BAŞKANI

Politis gazetesine göre DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile ilgili açıklamalarının ve Eide’ye yönelik “saldırısının”, Kıbrıs sorunundaki siyasetin başarısızlığını ve yıkılışını ortaya koyduğunu belirtti.

Papadopulos, şu anda sadece sürecin başarısızlığına ve çökmesine, BM temsilcileri tarafından Türkiye’nin mutlak şekilde suçlarından kurtulmasına değil, Anastasiadis’in politikasının, kendilerini BM ile çatışma haline getirmesine sahip olduklarını söyledi.

Papadopulos, şu anda gerekli olan şeyin yeni bir strateji olduğunu da belirtti.

VİKTORAS DİKO BAŞKANINA DA ÇAĞRIDA BULUNDU

Alithia gazetesine göre Rum Hükümet Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’a, önerdiği yeni stratejiyi halka, açıklaması konusunda çağrıda bulundu.

Viktoras Papadopulos, DİKO Başkanı Papadopulos’un, hiçbir zaman istemediği ve sabahtan akşama karşı çıktığı konferansın sonucuna ilişkin endişelerini dile getirmesinin de şaşırtıcı olduğunu söyledi.

EDEK VE DİĞERLERİ

Haravgi gazetesine göre EDEK yaptığı açıklamada Anastasiadis’in, Eide’ye yönelik öfkesinin, Eide’nin tavrını ve davranışını bilmesi gerektiğine bağlı olarak, sadece (Anastasiadis’in) seçim kampanyası taktiği çerçevesinde haklı gösterilebileceğini ifade etti.

Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği, açıklamasında Eide’nin son açıklamalarının ve Türkiye’ye yönelik tek yanlı tavrının ardından ,Kıbrıs sorununda artık söze sahip olmadığını belirtti.

Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, Eide’nin güvenirliliğini kaybettiğini, Eide’ye ilişkin kamuoyu önündeki itilafın, ulusal meseleye de zarar verdiğini ifade etti.

(FK/HÖ)