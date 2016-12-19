Güney Kıbrıs:
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19 Aralık 2016 Pazartesi 08:12

Partiler Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmeler üç büyük siyasi partiden geldi.

Partiler Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi
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Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmeler üç büyük siyasi partiden geldi.

Simerini ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonuçlarına ilişkin AKEL, DİSİ ve DİKO’dan ilk değerlendirmelerin dün akşam geldiğini yazdılar.

Habere göre DİSİ Başkanı Averof  Neofitu seçim sonuçlarına ilişkin dün akşamki açıklamasında, yerel seçimlerde “kendileri açısından  kazanan yada kaybedenin olmadığını, kazanının yerel yönetimlerin olduğunu” söyledi.

Dünkü seçimlerle vatandaşların başka mesajlar da gönderdiği değerlendirmesinde bulunan Neofitu, yerel seçim sisteminin modernleştirilmesi için yapılması gereken değişiklerin hayata geçirilmesi gerektiğini de vurguladı.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise dün akşamki açıklamasında, seçim sonuçlarının, AKEL’in düşüş ivmesinin durduğu ve yükselişe geçtiğinin bir göstergesi olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kiprianu ayrıca, seçim sonuçlarının partisi tarafından önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı değerlendirileceğini de vurguladı.

Gazete, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un da dünkü seçimlerde emeği geçen herkese teşekkürlerini dile getirdiğini ve partisinin İhtiyar Heyetleri parti oy pusulasında oy oranlarını arttırmış olmasından duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

Haberde, diğer küçük parti başkan veya yetkililerinin dün akşam geç saate kadar herhangi bir açıklamada bulunmadıkları da vurgulandı.

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