Partiler Baf Belediye Başkanlığı İçin Kulise Başladı

Savvas Vergas’ın Baf Belediye Başkanlığından istifa etmesinin hemen ardından, partilerin, 11 Ocak 2015 tarihinde yapılacak Baf Belediye Başkanı seçimi için kulis yapmaya başladığı haber verildi.

Politis gazetesi manşetten verdiği haberinde, seçim süreciyle ilgili çalışmalar tırmanırken, bugün belki de oyunun kurallarını belirleyecek bir zirve toplantısının gerçekleştirileceğini yazdı.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, DİSİ Başkanı Averof Neofitu, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ve EDEK Başkanı Yannakis Omiru’nun yerel yönetim konusunu görüşmek üzere bugün AKEL ofisinde bir araya geleceğini kaydeden gazete, önceden planlanan görüşmede Baf Belediyesiyle ilgili konunun da mutlaka ele alınacağını belirtti.

Öte yandan DİKO Başkan Yardımcısı Hristos Patsalidis’in dün Papadıpulos ile görüşerek diğer büyük partilerden de kabul görmesi durumunda Baf Belediye Başkanlığı için aday olmaya ilgi duyduğunu dile getirdiğini savunan gazete, Vatandaşlar İttifakı’nın ise seçim yarışına kendi adayıyla katılacağını açıkladığını aktardı.

Öte yandan Alithia gazetesi Patsalidis’in Baf Belediye Başkanlığına ilgi gösterdiğine dair haberleri yalanladığını aktardı.