Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Partiler Baf Belediye Başkanlığı İçin Kulise Başladı

Savvas Vergas’ın Baf Belediye Başkanlığından istifa etmesinin hemen ardından, partilerin, 11 Ocak 2015 tarihinde yapılacak Baf Belediye Başkanı seçimi için kulis yapmaya başladığı haber verildi.

Partiler Baf Belediye Başkanlığı İçin Kulise Başladı

Savvas Vergas’ın Baf Belediye Başkanlığından istifa etmesinin hemen ardından, partilerin, 11 Ocak 2015 tarihinde yapılacak Baf Belediye Başkanı seçimi için kulis yapmaya başladığı haber verildi.

04 Aralık 2014 Perşembe 08:39
Partiler Baf Belediye Başkanlığı İçin Kulise Başladı
banner238

 Savvas Vergas’ın Baf Belediye Başkanlığından istifa etmesinin hemen ardından, partilerin, 11 Ocak 2015 tarihinde yapılacak Baf Belediye Başkanı seçimi için kulis yapmaya başladığı haber verildi.

Politis gazetesi manşetten verdiği haberinde, seçim süreciyle ilgili çalışmalar tırmanırken, bugün belki de oyunun kurallarını belirleyecek bir zirve toplantısının gerçekleştirileceğini yazdı.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, DİSİ Başkanı Averof Neofitu, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ve EDEK Başkanı Yannakis Omiru’nun yerel yönetim konusunu görüşmek üzere bugün AKEL ofisinde bir araya geleceğini kaydeden gazete, önceden planlanan görüşmede Baf Belediyesiyle ilgili konunun da mutlaka ele alınacağını belirtti.

Öte yandan DİKO Başkan Yardımcısı Hristos Patsalidis’in dün Papadıpulos ile görüşerek diğer büyük partilerden de kabul görmesi durumunda Baf Belediye Başkanlığı için aday olmaya ilgi duyduğunu dile getirdiğini savunan gazete, Vatandaşlar İttifakı’nın ise seçim yarışına kendi adayıyla katılacağını açıkladığını aktardı.

Öte yandan Alithia gazetesi Patsalidis’in Baf Belediye Başkanlığına ilgi gösterdiğine dair haberleri yalanladığını aktardı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim