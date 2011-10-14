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Parkinson Hastalarına Müjde!

Parkinson hastalığındaki harekette yavaşlama, titreme ve kas sertliği operasyona geçirilmeye çalışılıyor.

Parkinson Hastalarına Müjde!

Parkinson hastalığındaki harekette yavaşlama, titreme ve kas sertliği operasyona geçirilmeye çalışılıyor.

14 Ekim 2011 Cuma 12:58
Parkinson Hastalarına Müjde!
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İNGİLİZ DOKTOR JAMES PARKİNSON TRAFINDAN 1817 YILINDA “TİTREK FELÇ” OLARAK TANIMLANAN PARKİNSON HASTALIĞINDAKİ HAREKETTE YAVAŞLAMA, TİTREME VE BUNUNLA BİRLİKTE KAS SERTLİĞİ, BEYİN PİLİ AMELİYATIYLA ORTADAN KALKIYOR

İngiliz doktor James Parkinson tarafından 1817 yılında ''titrek felç'' olarak tanımlanan Parkinson hastalığındaki harekette yavaşlama, titreme ve kas sertliği rahatsızlığı günümüz
koşullarında gerçekleştirilen cerrahi operasyonla giderilmeye çalışılıyor.

Medicana Samsun Hastanesi Beyin Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Hilmi Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Parkinson'un ileri yaşlarda sıkça görülen, beynin derin yerleşimli yapılarını etkileyen bir hastalık olduğunu, hareket bozukluğunun ise bu hastalığın en önemli bulgularından bir tanesini oluşturduğunu söyledi.

Parkinson hastalarının genelde hayattan kopuk yaşadığını dile getiren Kaya, ''Hareket bozukluğu olan hastalarda yavaş adımlarla yürüme, harekette yavaşlama, titreme ve bununla birlikte kas sertliği oluşabiliyor. Bu bulguları taşıyan hastalarımız zaman içerisinde yürüyemez, kaşıkla yemeğini yiyemez duruma geliyor'' dedi.

Hastalığın tedavisinde iki yöntem uygulandığını vurgulayan Kaya, bu tedavilerin ilkinin ilaç, diğerinin ise ameliyat olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

''İlaç tedavisi, hastalığın erken döneminde etkindir. Bu hastaların beyninde ''Dopamin'' dediğimiz madde eksik olduğundan bu dönemde hastalar dopamin içeren ilaçlardan faydalanmaktadır. Zaman içinde ilaçların hastalığa karşı etkisi azalmakta, verilen ilaca bağlı yan etkiler ortaya çıkmaktadır. Sallantı dediğimiz hareket bozukluklarının başlaması hastalığın tedavisinde tek seçeneğin ameliyat olduğunu gösteriyor.''

Gerçekleştirilecek operasyonda beyne yerleştirilen ve ''beyin pili'' olarak adlandırılan aletin beyindeki bir bölgeyi sessizleştirmek için kullanıldığını vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

''Beyinde derin yerleşimli ve milimetrik boyutta bazı çekirdekler vardır. Bu çekirdeklerden uygun olanın etkisini engelleyen bir işlem yapıldığında titreme, harekette yavaşlama ve vücut katılığında düzelme gözlemlenir. Bu çekirdek etkinliği iki yöntemle ortadan kaldırılabilir. İlk olarak o çekirdeğe ulaşılıp hasar verilir ve çekirdekte kalıcı bir hasar oluşur. İkinci yöntemde ise beyindeki bu çekirdeklere bir pilden beslenen elektrot ucu yerleştirilir. Pilden verilen uyarı, elektrodun yerleştiği çekirdeğin etkisini engeller ve böylece kalıcı hasar yapılmadan etki sağlanır. Beyne yerleştirilen pilin bir avantajı da ameliyat sonrası pil uzaktan kumandayla istenilen ölçüde ayarlanıp etkinlik oranı istenilen ölçüde artırılabilir. Bu pil ve elektrot sistemiyle yapılan işlemin ismi ise Derin Beyin Stimülasyonudur.''

Bu hastalığın tedavisinde son bir yıl içinde gözle görülür bir ilerleme sağlandığının altını da çizen Kaya, ''Medicana Samsun Hastanesi olarak son bir ayda 5 tane Parkinson hastasını beyin pili ameliyatıyla eski sağlığına kavuşturduk ve bunu kamera kayıtlarına aldık. Bu az zamanda çok işler yapıldığının göstergesidir. Toplumda sık görülen hastalığın bu bölgedeki ve Türkiye'deki en önemli sağlık merkezlerinden birisi Samsun Medicana Hastanesidir.

Bu hastalıktan muzdarip olan hastalar, rahatlıkla gelebilirler biz de ameliyatlarını gerçekleştirebiliriz'' dedi.

Son Güncelleme: 14.10.2011 12:58
Anahtar Kelimeler:
SağlıkHastalıkParkinsonTitreme
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