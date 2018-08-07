Parıs Hılton’un KKTC Ziyareti

Dünyaca ünlü Amerikalı model, şarkıcı, aktris Paris Hilton’un, bir otelde düzenlenecek etkinliğe katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelmesi Rum basınında yer aldı.



Alithia gazetesi, “Paris Hilton İşgal Altındaki Topraklarda” başlıklı haberinde, Paris Hilton’un hafta sonu KKTC’de olduğunu yazdı.



Kıbrıs Türk basınında konuyla ilgili çıkan haberlere de yer veren gazete, Paris Hilton’un KKTC’ye gittiği zaman sosyal paylaşım sitesinden “Merhaba Türkiye ve Kuzey Kıbrıs” şeklinde paylaşımda bulunduğuna dikkat çekti.



Fileleftheros gazetesi “Paris Hilton 110 Bin Euro Karşılığında İşgal Altındaki Topraklarda Göründü” başlıklı haberinde Paris Hilton’un, özel bir uçakla KKTC’ye gittiğini yazdı.



