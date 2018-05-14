Paralimni’de silah ve mühimmat bulundu

Paralimni’de bir evde silah ve mühimmat bulundu, Limasol’da iki kundakçı tutuklandı, Oroklini’de uyuşturucudan ölüm meydana geldi.

Alithia’nın haberine göre, 47 yaşındaki bir kişinin Paralimni’deki evinde, örgütlü suçla mücadele kapsamında mahkeme emriyle yapılan aramada, şarjöründe 12 canlı mermi bulunan bir adet tabanca ve 14 canlı mermi, 3 adet av tüfeği ve bir çift namlu ele geçirildi. Rum polisi, 47 yaşındaki ev sahibini tutukladı.

Aynı gazete Limasol polisinin örgütlü suçla mücadele kapsamında, İngiliz üs polisinin işbirliğinde yaptığı aramalar çerçevesinde, yanıcı maddeyle mala zarar verme girişimi nedeniyle 38 ve 52 yaşındaki iki Rum’u tutukladığını yazdı.

UYUŞTURUCUDAN ÖLÜM

Öte yandan Haravgi’ye göre, Oroklini polisi dün akşamüzeri, elinde şırınga bulunan bir ceset buldu.

Cesedin, 28 yaşındaki Yunan’a ait olduğu ve kişinin, ölümünden önce uyuşturucu kullandığına inanıldığı bildirilirken, ölen kişinin ikametgahında yapılan aramada ikinci bir şırınga bulduğu kaydedildi.

