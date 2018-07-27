Paralimni’de Bir Binaya Savunma Tipi El Bombası Atıldı





Lefkoşa, 27 Temmuz 18 : Paralimni’de, 50 yaşındaki bir kişiye ait emlak bürosu olarak kullanılan iş yerine, dün sabaha karşı, savunma tipi el bombası atıldığı belirtildi.Politis gazetesi, bombanın patlaması sonucu sadece gürültü duyulduğunu, o anda başka herhangi bir şeyin tespit edilemediğini yazdı.50 yaşındaki iş yeri sahibinin, sabah, bürosuna gelmesi ve zarar tespit etmesi üzerine polise haber verdiğini yazan gazete, yapılan inceleme sonucunda bombanın, binanın alt katına giden alanının yanına atıldığı, bunun üzerine patlama sonucunda sadece park halindeki 2 aracın hafif zarar gördüğünü belirtti.Gazete, bilinmeyen kişilerin, birkaç gün önce de, 50 yaşındaki iş yeri sahibinin annesinin evine savunma tipi bomba attığını da anımsattı.(FK/HA)