Paralimni Belediye Başkanı’nın Evine Bomba





Lefkoşa, 6 Eylül 18 : Paralimni Belediye Başkanı Theodoros Pirillis’e ait evin avlusunda bulunan yardımcı eve dün sabaha karşı kimliği belirsiz şahıslar tarafından bomba konduğu ve bombanın patlamasıyla, yardımcı ev ile evin yanındaki garajda bulunan arabanın hasar aldığı bildirildi.Fileleftheros gazetesi, Pirillis’in konuyla ilgili açıklamasında, bombalı saldırının bazı çıkarlar uğruna, kendisine geri adım attırmak için yapılmış bir saldırı olduğunu ve belediye olarak, yasayı ve düzeni muhafaza etmeye çalıştıklarını söylediğini yazdı.Haberde, yardımcı evde kalan Pirillis’in yardımcısının herhangi bir yara almadığı ve garajın, patlamanın etkisinin Pirillis’in evine yapacağı etkiyi azalttığı kaydedildi.Gazete, soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, Rum Belediyeler Birliği ile DİKO, Ekologlar-Vatandaşlar Birliği, Vatandaşlar İttifakı ve Dayanışma Hareketi’nin bombalı saldırıyı kınadığını yazdı.(GE/ŞEB)