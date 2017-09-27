Güney Kıbrıs:
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27 Eylül 2017 Çarşamba 09:48

Papadopulos’un Mısır Temasları Devam Ediyor

DİKO Başkanı ve Rum Yönetimi Başkan adayı Nikolas Papadopulos’un, dün, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile görüştüğü bildirildi.

Papadopulos'un Mısır Temasları Devam Ediyor
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Lefkoşa, 27 Eylül 17 : DİKO Başkanı ve Rum Yönetimi Başkan adayı Nikolas Papadopulos’un, dün, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Papadopulos’un Gheit ile görüşmesinde, Başkan olması halinde izleyeceği dış politika hakkında bilgilendirme yaptığını ve Rum Yönetimi’nin Arap dünyasıyla olan ilişkilerini geliştireceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Papadopulos, tek yanlı ilan edilen “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisinde Onisiforos-A parselindeki sondajın ardından oluşan yeni enerji dinamiklerinden de bahsederken, Afrodit parselindeki doğalgazın, Mısır’daki sıvılaştırma terminaline ihraç edilmesi gerekliliğinin altını çizdi.

Haberde, Papadopulos’un, Mısır Enerji Bakanlığı Müsteşarı’yla da bir araya geldiği ve görüşmede, Mısır-Güney Kıbrıs-Yunanistan elektrik bağlantısının ele alındığı belirtildi.

(GE/HA)

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