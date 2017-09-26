Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Eylül 2017 Salı 09:32

Papadopulos Mısır’da Temaslarda Bulundu

DİKO Başkanı ve Rum Yönetimi Başkan adayı Nikolas Papadopulos’un, dün, Mısır’da bir dizi temasta bulunduğu bildirildi.

Papadopulos Mısır'da Temaslarda Bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

Lefkoşa, 26 Eylül 17 : DİKO Başkanı ve Rum Yönetimi Başkan adayı Nikolas Papadopulos’un, dün, Mısır’da bir dizi temasta bulunduğu bildirildi.

Politis gazetesi, Papadopulos’un temasları çerçevesinde Mısır Petrol Bakanlığı Müsteşarı Osama Mobarez ve Mısır Devlet Doğalgaz Şirketi Başkanı Osama ElBakly ile görüştüğünü yazdı.

Gazete, Papadopulos’un temaslarında, Mısır ile Güney Kıbrıs arasındaki stratejik ortaklık bir kez daha teyit edilirken, 2011 yılında keşfedilen Afrodit parselinden yararlanma konusundaki gecikmeden duyulan üzüntünün dile getirildiğini kaydetti.

Haberde, Papadopulos’un, Güney Kıbrıs-Mısır-Yunanistan işbirliğiyle ilgili ilk kez düzenlenen uluslararası konferansta konuşma yaptığı da kaydedildi.

(GE/HA)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney’de İnsan Ticareti Ve İstismarı Güney’de İnsan Ticareti Ve İstismarı
Nikolas Papadopulos Yeni Stratejisini Açıkladı Nikolas Papadopulos Yeni Stratejisini Açıkladı
1 Ekim Resmi Geçit Töreni Yine Strovolo’da 1 Ekim Resmi Geçit Töreni Yine Strovolo’da
Rum Başkanlık Seçimiyle İlgili İlk Anket... Rum Başkanlık Seçimiyle İlgili İlk Anket...
Güney Kıbrıs 1 Ocak’tan İtibaren Ab Ülkeleri Ve Üçüncü Ülkelerden Üzüm İthalini Yasaklıyor Güney Kıbrıs 1 Ocak’tan İtibaren Ab Ülkeleri...
Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Güney Kıbrıs’a Gidiyor Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Güney Kıbrıs’a...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Güney’de İnsan Ticareti Ve İstismarı
Rum Yüksek Mahkemesi 3’ü Rum 3’ü Bangladeşli 6 sanığı, yetişkin insan&nbsp; ticareti, komplo,...

Haberi Oku