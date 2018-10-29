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Papadopulos Gevşek Federasyon Konusunda İzahat İstiyor

Lefkoşa, 29 Ekim 18 : DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten gevşek federasyon konusunda izahat talep ettiği bildirildi.Politis gazetesi, Papadopulos’un dün yaptığı açıklamada, DİKO’nun, Ulusal Konsey’de gevşek ve desantralize federasyon konusundaki tartışmalara devam edilmesi gerektiğini düşündüğünü söylediğini yazdı.Habere göre Papadopulos, gevşek veya desantralize federasyonun manasının ne olduğunun hala Anastasiadis tarafından...

Papadopulos Gevşek Federasyon Konusunda İzahat İstiyor

Lefkoşa, 29 Ekim 18 : DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten gevşek federasyon konusunda izahat talep ettiği bildirildi.Politis gazetesi, Papadopulos’un dün yaptığı açıklamada, DİKO’nun, Ulusal Konsey’de gevşek ve desantralize federasyon konusundaki tartışmalara devam edilmesi gerektiğini düşündüğünü söylediğini yazdı.Habere göre Papadopulos, gevşek veya desantralize federasyonun manasının ne olduğunun hala Anastasiadis tarafından...

29 Ekim 2018 Pazartesi 12:42
Papadopulos Gevşek Federasyon Konusunda İzahat İstiyor

Lefkoşa, 29 Ekim 18 : DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten gevşek federasyon konusunda izahat talep ettiği bildirildi.
Politis gazetesi, Papadopulos’un dün yaptığı açıklamada, DİKO’nun, Ulusal Konsey’de gevşek ve desantralize federasyon konusundaki tartışmalara devam edilmesi gerektiğini düşündüğünü söylediğini yazdı.
Habere göre Papadopulos, gevşek veya desantralize federasyonun manasının ne olduğunun hala Anastasiadis tarafından açıklanmadığını belirtti.
Papadopulos ayrıca, DİKO’nun konuya ihtiyatlı yaklaştığını kaydetti.
(GE/ŞEB)
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