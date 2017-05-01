Papadopulos: “cenevre’de Yeni Konferans Müzakerelerdeki İlerlemeye Bağlı”

Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Viktoras Papadopulos, son dönemde Rum basınında yer alan ve yeni bir Cenevre konferansına doğru gidildiğini iddia eden haberlere ve Güney Kıbrıs’ın doğal gaz konusundaki eylemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Lefkoşa, 1 Mayıs 17: Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Viktoras Papadopulos, son dönemde Rum basınında yer alan ve yeni bir Cenevre konferansına doğru gidildiğini iddia eden haberlere ve Güney Kıbrıs’ın doğal gaz konusundaki eylemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Papadopulos’un dün yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis adına gündemi değerlendirdiğini yazdılar.

Habere göre Papadopulos özetle, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununa kalıcı, fonksiyonel ve AB normlarına saygılı bir Avrupa devleti yaratacak bir anlaşmaya varılması için kararlılıkla müzakere etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Papadopulos, Anastasiadis’in “Cenevre’de yeni bir konferansı basından öğrendiğini” ifade ederek, “böyle bir gelişmenin tamamen müzakere sürecinde yaşanacak ilerlemeye bağlı olduğunu” vurguladı.

Kıbrıs sorununun çözüm çabalarının Güney Kıbrıs’ın “egemenlik haklarını uygulamasına hiçbir şekilde engel olmayacağını” ifade eden Papadopulos, “enerji alanındaki planlarının MEB’de yetkilendirilen şirketlerle imzalanan anlaşmalar temelindeki planlara göre süreceğini” sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “MEB Konusunda Taahhüt, Konferans Hakkında Bilgisizlik – Önce İlerleme Sonra Konferans” başlıkları altında verirken, Viktoras Papadopulos’un açıklamasının yanı sıra Rum siyasi partilerinin de açıklamalarını yansıttı.

Gazete, Papadopulos’un açıklamasında, Anastasiadis’in Cenevre’de yeni bir konferansa dair bir bilgisi bulunmadığını söylediği, DİKO’nun hidrokarbon sondajlarının devamına ilişkin sorularına ise taahhütle yanıt verdiği yorumunda bulundu.

Habere göre DİKO, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar dün yaptıkları açıklamalarda, Anastasiadis’ten, doğal gaz planlarının kesintisiz devam edeceğini doğrulamasını istediler.

AKEL’den yapılan açıklamada ise, “müzakereciler arasında yapılan görüşmelerde yeni ve önemli uzlaşı noktalarına varıldığı yönündeki haberlerin doğru olması dileği” ifade edilirken, “müzakerelerde, Kıbrıs sorununun iç konularında uzlaşıya varılmasının en büyük arzuları olduğu” vurgulandı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi: “UNFICYP’le Baskı Uyguluyorlar – Randevuda Belli Olacak” başlıkları altında verdiği haberinde, bazı kesimlerin Kıbrıs müzakerelerinde baskı unsuru olarak UNFICYP’in görev süresini kullandıklarını iddia etti.

Gazete, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in Nisan ayı başlarında yaptığı açıklamada, ABD’nin BM’nin barış misyonlarına yaptığı mali katkıyı azaltma niyetini dile getirdiği, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun da o dönemde yaptığı bazı açıklamalarda bu konuya dikkat çektiğini hatırlattı.

Gazete ayrıca, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yarın yapacakları görüşmenin, müzakerelerin nasıl ilerleyeceği konusunda kritik olduğu yorumunda da bulundu.

(SB/SEL)