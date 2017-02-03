Papadopulos Brüksel’de Kayıplar Konusunu Görüştü

Lefkoşa, 3 Şubat 17 : DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un Brüksel ziyareti çerçevesinde kayıplarla ilgili konularda temaslarda bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi Papadopulos’un dün, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Milletvekili Kostas Mavridis ile birlikte, Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi Başkanı Milletvekili Claude Moraes ve Avrupa Parlamentosu adına Kıbrıs kayıplarıyla ilgili konuda raportör olarak atanan Avrupa Milletvekili Juan Fernando Lopez Aguilar ile bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre Papadopulos görüşmede, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu’ndan Moraes ve Aguilar’a, kendilerinin ve gruplarının, kayıplar konusunda bir raportör atanması için gösterdiği çabalardan ve hassasiyetlerden ötürü teşekkürlerini sundu.

Kayılar konusundaki gelişmelerden de söz eden Papadopulos, zamanın, sevdikleri kişilerin akıbetlerini öğrenemeden ölüp giden kayıp yakınlarının aleyhinde işlediğine işaret etti.

Kayıpların akıbetlerinin belli olmasında işbirliği yapması için Türkiye’ye baskı yapılmasını isteyen Papadopulos, özel raportör aracılığıyla Avrupa Parlamentosu’nun kayıplar konusunu takip edebileceğini de belirtti.

Papadopulos ayrıca her iki yetkiliyi, kayıplar konusunda daha ayrıntılı bir bilgi için adayı ziyaret etmeye davet etti.

Politis gazetesi ise DİKO’nun yaptığı bir basın açıklamasında, Avrupa Parlamentosu’ndaki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu’nun, DİKO Başkanı Papadopulos’un Grup Genel Kurulundaki konuşmasının ve Grup Başkanı Gianni Pittella ile görüşmesinin ardından Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklama yapmasına ilişkin memnuniyetini dile getirdiğini aktardı.

(HC/GÜL)