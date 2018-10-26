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Papadopulos: “Türkiye’yle doğal gaz konusunda diyaloğa girmek hata”

Papadopulos: “Türkiye’yle doğal gaz konusunda diyaloğa girmek hata”

26 Ekim 2018 Cuma 10:10
Papadopulos: “Türkiye’yle doğal gaz konusunda diyaloğa girmek hata”

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Rum Yönetimi’nin doğal gaz konularında Türkiye’yle bir diyaloğa girmesinin büyük bir hata olacağını iddia etti.

Fileleftheros gazetesine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun doğal gaz konusundaki açıklamalarını da yorumlayan Papadopulos, “bu açıklamaların Ankara’nın siyasi sindirme politikasına dahil olduğunu düşündüğünü” öne sürdü.

Açıklamasında, “Türkiye’nin yayılmacı ve kabul edilemez bir şekilde Rum kesiminin enerji programının ileriye götürülmesini engellemek istediğinin açık olduğu” iddiasında bulunan Papadopulos, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına dair konularla ilgili bir tartışma ve diyaloğa girilmesinin büyük bir hata olacağını” yineledi.

“Türkiye’nin bu şekilde esasında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesindeki deniz alanlarını grileştirmek istediğini” iddia eden Papadopulos, desantralize federasyon konusundaki bir soruya yanıtında ise, ilk önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu terimle ne kastettiğini izah etmesi gerektiğini düşündüğünü, çünkü şu ana kadar bunun tatmin edici bir şekilde izah edilmediğini sözlerine ekledi.

 

Son Güncelleme: 26.10.2018 16:03
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