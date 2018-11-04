Papadopulos: “Konfederasyon veya iki devletli çözüm asla düşünülmemeli”

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Kıbrıs sorunu için konfederal veya iki devletli çözümün asla düşünülmemesi gerektiğini söyledi.

Papadopulos, Fileleftheros gazetesine verdiği röportajda, bugün asıl mücadele edilmesi gereken şeyin, “bölünme tehlikesi” olduğuna işaret ederek, Rum hükümetinin son yıllarda izlediği politikaların başarısız olduğunu kaydetti.

Habere göre Papadopulos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, gevşek ve desantralize federasyon gibi belirsiz ve müphem şartlarla çareler aradığını; ancak DİKO’nun, Kıbrıs sorununda strateji değişikliği yapılması konusunda ısrarcı olduğunu belirtti.

Papadopulos, Anastasiadis’ten desantralize federasyonun içeriğinin ne olduğu hakkında bilgilendirme beklediklerini de ifade ederken, enerji planlarının hayata geçirilmesinin görevleri olduğunu söyledi.

