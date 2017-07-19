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Güney Kıbrıs:
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19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:02

Papadopulos: “Kıbrıs Sorununda Yeni, Talepkar Bir Strateji”

DİKO Başkanı ve Rum başkanlık adayı Nikolas Papadopulos, Kıbrıs sorununda yeni ve talepkar bir stratejinin olması gerektiğini savundu.

Papadopulos: 'Kıbrıs Sorununda Yeni, Talepkar Bir Strateji”
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DİKO Başkanı ve Rum başkanlık adayı Nikolas Papadopulos, Kıbrıs sorununda yeni ve talepkar bir stratejinin olması gerektiğini savundu.

Politis gazetesine göre Papadopulos, EDEK’in 1974’te Yunan cuntasının Kıbrıs’ta yaptığı darbe ve Barış Harekatı’nın yıldönümü dolayısıyla düzenlediği bir etkinlikte konuştu.

Kıbrıs sorununda Türk planlarını yasallaştıran değil, önleyici bir politika olması gerektiğini iddia eden Papadopulos, bu yeni stratejide Kıbrıs Rum tarafının hedeflerinin talep edileceğini; sadece Türkiye’nin isteklerinin tartışılmayacağını öne sürdü.

PAPADOPULOS’UN SEÇİM MERKEZİ HAKKINDA ŞİKAYET

Öte yandan Politis gazetesi bir başka haberinde, Güney Kıbrıs’ta bazı vatandaşların Papadopulos’un seçim merkezinden aranarak gerçekleştirilecek olan “anti işgal” etkinliğine katılmaları yönünde davetler adlıklarını yazdı.

Bu durumundan rahatız olan onlarca vatandaşın Kişisel Verilerin Korunması Komiserini arayarak şikayetlerde bulunduklarını aktaran gazete, davetlerin genelde ismen yapıldığını belirterek, bunun, bir telefon arşivinin kullanıldığının göstergesini olduğunu kaydetti.

Kişisel Verilerin Korunması Komiseri İrini Loizidu gazeteye yaptığı açıklamada, ofisinin, konuyla ilgili araştırma yapmakta olduğunu belirtti.

Papadopulos’un seçim merkezinin, rast gele arama yapıldığı yanıtını verdiğini söyleyen Loizidu, ancak isimle yapılan davetlerin de olduğunu ve bunun araştırıldığını belirtti.

Loizidu, kendilerine ait olmayan, başka partilere ait olan bir arşivin kullanılmasının yasak olduğunu belirtti.


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