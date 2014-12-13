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Papa Iı. Jean Paul’ün Kemikleri Yarın Koruçam’a Götürülüyor

Papa II. Jean Paul’ün kemiklerinin Güney Kıbrıs’ta gezdirilmesi vesilesiyle Vatikan’ın görev yeri Tel Aviv olan Papalık Elçisi Giuseppe Lazzarotto’nun yarın ise Koruçam’daki Ay. Yeorgiu Kilisesi’nde düzenlenecek ayine katılacağı bildirildi.

Papa Iı. Jean Paul’ün Kemikleri Yarın Koruçam’a Götürülüyor

Papa II. Jean Paul’ün kemiklerinin Güney Kıbrıs’ta gezdirilmesi vesilesiyle Vatikan’ın görev yeri Tel Aviv olan Papalık Elçisi Giuseppe Lazzarotto’nun yarın ise Koruçam’daki Ay. Yeorgiu Kilisesi’nde düzenlenecek ayine katılacağı bildirildi.

13 Aralık 2014 Cumartesi 10:58
Papa Iı. Jean Paul’ün Kemikleri Yarın Koruçam’a Götürülüyor
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KORUÇAM’DA DÜZENLENECEK AYİN VE SEREMONİYE VATİKAN’IN TEL AVİV’DEKİ PAPALIK ELÇİSİ GİUSEPPE LAZZAROTTO DA KATILACAK

  Papa II. Jean Paul’ün kemiklerinin Güney Kıbrıs’ta gezdirilmesi vesilesiyle Vatikan’ın görev yeri Tel Aviv olan Papalık Elçisi Giuseppe Lazzarotto’nun yarın ise Koruçam’daki Ay. Yeorgiu Kilisesi’nde düzenlenecek ayine katılacağı bildirildi.

Fileleftheros’un “Kormacit’te (Koruçam) Seremoni” başlığıyla yansıttığı habere göre Lazzarotto’nun yarın Koruçam’da düzenlenecek ayine ve seremoniye katılacağını Maronit Başpiskoposu Yosif Sueif açıkladı.

Gazeteye göre Papa II. Jean Paul’un kemiklerinin Koruçam’da karşılanma töreni saat 09.30’da başlayacak. Saat 10.00’da başlayacak ana ayinin tamamlanmasının ardından Koruçam’da yaşayan Maronitlerin en yaşlılarına (1930 ve öncesinde doğanlar) Vatikan tarafından Papa Francis’in kutsama belgeleri ve evlerinin avlularına dikmeleri için kutsanmış zeytin fideleri verilecek.

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