Papa Francisco’nun Türkiye Ziyareti Rum Basınında

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francisco’nun Türkiye’ye düzenlediği ziyaret, Rum basınında da geniş yer buldu.

Rum gazeteleri, bu ziyareti “tarihi bir ziyaret” olarak nitelendirerek, haberi şu başlıklarla aktardı:

Alithia gazetesi: “Bartholomeos-Papa: Hristiyan Bulunmayan Orta Doğu’yu Reddediyoruz”

Politis gazetesi: “İstanbul’dan Kardeş Mesajlar”

Haravgi gazetesi: “Patrik ve Papa’dan Ortak Mesaj”

Fileleftheros gazetesi: “Papa Francisco’dan Türkiye’ye Çok Yönlü Mesaj”.



