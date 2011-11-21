Panik Atak Haberli Geliyor

Alman Aerztezeitung gazetesinin haberine göre, Dallas’taki Southern Methodist Üniversitesi araştırmacıları, panik atak hastalarının kriz geçirmeden bir saat önce psikolojik belirtiler gösterdiğini saptadı.

Panik atak hastalarına, solunum frekansını, kalp ritmindeki değişiklikleri, kan gazları karbondioksit doygunluk oranı ve terlemeyi belirlemek için derinin geçirgenliğini ölçen bir cihaz takan bilim adamları, hastaların ataktan yaklaşık bir saat önce psikolojik açıdan stabil olmayan bir duruma girdiklerini gördü.

Ataktan önce hastaların kalp ritminin yükseldiği, solunumun yüzeyselleştiği ve krizden hemen önce karbondioksit partiyel basıncının büyük artış kaydettiği saptandı.

Araştırmayı yürüten Dr. Alicia Meuret, karbondioksit partiyel basıncındaki bu ani artışın hastada boğulma hissi yaratarak, krizi tetikliyor olabileceğini söyledi.

Bilim adamları, panik atak hastalarında krizin belirtilerinin tespit edilmesi halinde ilaçla müdahale ederek, atağın önleyebilmeyi ümit ediyor.