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Panik Atak Haberli Geliyor

Panik atağın aniden ortaya çıkmadığı, yaklaşık bir saat önce belirti vermeye başladığı bildirildi.

Panik Atak Haberli Geliyor

Panik atağın aniden ortaya çıkmadığı, yaklaşık bir saat önce belirti vermeye başladığı bildirildi.

21 Kasım 2011 Pazartesi 12:49
Panik Atak Haberli Geliyor
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Alman Aerztezeitung gazetesinin haberine göre, Dallas’taki Southern Methodist Üniversitesi araştırmacıları, panik atak hastalarının kriz geçirmeden bir saat önce psikolojik belirtiler gösterdiğini saptadı.

Panik atak hastalarına, solunum frekansını, kalp ritmindeki değişiklikleri, kan gazları karbondioksit doygunluk oranı ve terlemeyi belirlemek için derinin geçirgenliğini ölçen bir cihaz takan bilim adamları, hastaların ataktan yaklaşık bir saat önce psikolojik açıdan stabil olmayan bir duruma girdiklerini gördü.

Ataktan önce hastaların kalp ritminin yükseldiği, solunumun yüzeyselleştiği ve krizden hemen önce karbondioksit partiyel basıncının büyük artış kaydettiği saptandı.

Araştırmayı yürüten Dr. Alicia Meuret, karbondioksit partiyel basıncındaki bu ani artışın hastada boğulma hissi yaratarak, krizi tetikliyor olabileceğini söyledi.

Bilim adamları, panik atak hastalarında krizin belirtilerinin tespit edilmesi halinde ilaçla müdahale ederek, atağın önleyebilmeyi ümit ediyor.

Son Güncelleme: 21.11.2011 12:49
Anahtar Kelimeler:
KalpAtakPanikBelirtiKiriz
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