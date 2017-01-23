KOCİAS: “KIBRISLI TÜRKLER İÇİN GÜVENLİK, SİYASİ EŞİTLİKLERİDİR”

ÇİPRAS “BEN İKİNCİ ZÜRİH’E İMZA ATMAM”

Lefkoşa, 22 Ocak 17 (.): Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias “Kıbrıslı Türkler için güvenlik, siyasi eşitlikleridir” iddiasında bulundu.

Politis ve diğer gazetelere göre Kocias Alman haber ajansı DPA’ya verdiği mülakatta Yunanistan’ın Güvenlik ve Garantiler ile ilgili tezini anlattıktan sonra “Kıbrıslı Türklerin güvenliği siyasi eşitlikleri ve karar alma mekanizmalarına eşit katılımlarıyla sağlanıyor” dedi.

“Garantilerin ve müdahale haklarının tasfiyesinin çözümün parçası olması gerektiğini” savunan Kocias güvenlik meselelerinin çözümü için Türkiye, Yunanistan ve “Kıbrıs” arasında bir Barış, Güvenlik ve İşbirliği Antlaşması imzalanması önerisini hatırlatarak, bu şekilde terör ve örgütlü suç saldırılarına bu şekilde müşterek müdahale edilebileceğini savundu.

Nikos Kocias “Her iki etnik grubun da eşit hakları olacak bir Federal Kıbrıs için bir antlaşma üzerinde çalışıyoruz” dedi, özetle şöyle devam etti:

“Kıbrıslı Türklerin, kendi güvenliklerini yönetebilecekleri ve kendi polisleri olacak kendi federal devletçiği veya kantonu olacak. Federal Kıbrıs vatandaşlarının güvenliği için Kıbrıslı Türklerin ve Rumların yarı yarıya (yüzde 50-yüzde 50) katılacağı federal polis kurulacak. Federal polisin ötesinde federal polisin yeterli olmadığı hallerde müdahale edecek uluslararası polis gücü olacak.”

Habere göre Kocias, Türkiye’nin garantör güç olarak haklarında ısrar etmesi halinde ne olacağı sorusuna karşılık “böyle bir durumda Pandora’nın Kutusu açılır” iddiasında bulunarak “Böyle bir sistem meşrulaşırsa, örneğin Rusya da Baltık devletlerinde müdahale hakkı isteyebilir” dedi, şunları ekledi:

“İhtiyacımız olan, egemen bir Kıbrıs’tır. Türkiye’nin, Kıbrıs sorununu çözmenin kendi çıkarına olacağını anlamasını umarım. Şu ana kadar Türkiye Kıbrıslı Türkleri korumayı bölgedeki jeopolitik istekleriyle bağdaştırıyor. İstediğimiz, Kıbrıs sorununu çözmektir, Türkiye’nin jeopolitik stratejisi ile ilgilenmek değil.”

ÇİPRAS

Öte yandan haftalık Kathimerini “Çipras: Ben İkinci Zürih’e İmza Atmam” başlığıyla manşete çektiği haberinde Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın hafta başında, Güvenlik ve Garantiler başlığındaki müzakerelere ilişkin makamında yapılan toplantıda, bir çalışma arkadaşının sorusuna karşılık “ben ikinci Zürih’e imza atmam” dediğini haber verdi.

Çipras’ın son günlerde yabancı liderlerle, Avrupa Komisyonu başkanı Juncker ve BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı telefon görüşmelerinde “ikinci Zürih’e imza atmam” mantığında hareket ettiğini yazan gazete güvenilir bilgilere dayanarak çoğu yabancı liderin Çipras’ın bu tezine, o kadar güçlü olmasa da, katıldığını kaydetti.

Cenevre’de 9-11 Ocak’ta liderler arasında yapılan görüşmelerde “Tek bir temas noktası bile olmadığını” yazan gazete Çipras’ın, Cenevre müzakerelerinin çöküşe gideceğini, siyasi ve ulusal nedenlerle teknik düzeyde olsa bile canlı tutulması gerektiğini önceden bildiğini de vurguladı.

(ŞA/HÖ)