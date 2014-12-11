Pandelis Kuros’tan “73’te Bir Çözüm Fırsatı Kaçırıldı” İddiası

Rum Yönetimi eski başkanlarından Glafkos Klerides’in müsteşarı ve yakın çalışma arkadaşı Pandelis Kuros, 1973’te Rum tarafının talep ettiği gibi bir çözüm fırsatının kaçırıldığını savundu.

Fileleftheros’un haberine göre, Klerides için düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada III. Makarios’un Kıbrıs Anayasası’ndaki 13 maddeyi değiştirme önerisini, İngilizlerin teşviki ile ortaya koyduğunu, Kıbrıs müzakerelerinde de 1973’te bir uzlaşı çözümüne varıldığını iddia eden Kuros, şu detaylara yer verdi:

“Çözüm Kıbrıs Türk tarafına sadece, Kıbrıslı Türklerin yerel yönetim konularını idare edecek bir Dışişleri Müsteşarlığı verilmesine karşılık üniter devlet, Cumhurbaşkanı Vekili’nin veto hakkının kaldırılması, Kıbrıslı Türklerin hükümete sayısal nüfus oranlarına göre katılmaları, 13 maddenin dahil edilmesini öngörüyordu. Makarios anlaşmayı imzalamada tereddüt etti ve Klerides’e, bu anlaşmaya önce kendisi imza atmak isteyip istemediği konusunda Yunan hükümetinin nabzını tutması önerdi. Cunta reddetti.”

Gazete, anma töreninde Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in de, Glafkos Klerides’in Türkiye ile Yunanistan arasında Kardak-İkizce krizinin çıktığı gece durumu nasıl idare ettiğini ve Yunanistan’ın Rus S-300 füzelerinin Kıbrıs yerine Girit’e konuşlandırılması önerisini nasıl kabul ettiğini anlattığını yazdı.