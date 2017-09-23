“özgürlük Ödülü” Kocias’a…

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de faaliyet gösteren “Kıbrıs-Amerikan Örgütleri Federasyonu”nun her yıl bir kişiye verdiği “Özgürlük Ödülü”, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de yer aldığı bir törende, bu yıl Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’a verildi.

Lefkoşa, 23 Eylül 17 : Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de faaliyet gösteren “Kıbrıs-Amerikan Örgütleri Federasyonu”nun her yıl bir kişiye verdiği “Özgürlük Ödülü”, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de yer aldığı bir törende, bu yıl Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’a verildi.

Alithia gazetesi “Dış Rumlardan Kocias’a Özgürlük Ödülü- Vatanseverlik Dersleri, Eleştiriler ve İmalarla Ödül- Yunanistan Ana Vatanım, Kıbrıs da Kardeşim” başlıklı haberinde, törende konuşan Kocias’ın “Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin kesintiye uğramasını, geçici olarak nitelendirdiğini” aktardı.

Gazeteye göre konuşmasında “Ortaya çıkan zorluklara rağmen, garantiler ve güvenlik konusunun Crans Montana’daki konferansta anahtar konu olarak kabul ettirildiğini ve bunun gelecekteki hiçbir müzakereden kaçamayacağını” ifade eden Kocias, aynı zamanda “matkapların Kıbrıs denizinde bulunduğunu ve bunun da Kıbrıs’ın çok büyük bir milli başarısından ibaret olduğunu” ifade etti.

“Kıbrıs’la ilgili mücadeleleri ve son gerçekleştirilen müzakerelerdeki tutumuna” ilişkin olarak, Amerika’daki “Kıbrıs-Amerikan Örgütleri” tarafından kendisine “Özgürlük Ödülü” verilen Kocias, New York’ta düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le birlikte sert mücadeleler verdiklerini ve iki vatanı varmış gibi hissettiğini dile getirerek, sözlerini “ana vatanım Yunanistan ve kardeşim Kıbrıs” şeklinde sürdürdü.

Kocias’ın, konuşmasının büyük bir kısmını “vatanseverlik” ve “aşırı milliyetçilik” kavramlarını açıklamaya ve aralarındaki farkları izah etmeye adadığını da yazan gazete, Kocias’ın “aşırı milliyetçiliğin, ırkçılıkla dahi sonuçlanabileceğini söylediğini” aktardı.

Kocias’ın “Kıbrıs’ın vatanseverlere ve vatansever eylemlere ihtiyacı olduğunu” dile getirdiğini de aktaran gazete, Kocias’ın yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunundaki icraatlarına ilişkin olarak kendisini eleştirenler karşısında ise oldukça sert olduğunu ve bunlara yönelik ağır ifadeler, nitelemeler ve imalar kullandığını belirtti.

Gazete Kocias’ın konuşmasının büyük bir kısmının, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin tutumu ve rolüne ilişkin bilindik suçlamalarını yinelemesine ayrıldığını da ekledi.

Haravgi ise haberinde, Kocias’ın konuşmasında “garantilerin kaldırılmasına ilişkin mücadelenin, geriye doğru verilen bir savaş mı yoksa milliyetçi mi bir savaş mı olduğu” sorusunu sorduğunu aktardı.

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, New York’taki temaslarını tamamlamasının ardından ve BM Genel Kurulu kürsüsündeki konuşmasından önce dün gazetecilere konuşan Kocias’ın, geçtiğimiz Pazar günü BM Genel Sekreteriyle olan görüşmesini “ilginç bir toplantı” olarak nitelediğini yazdı.

Habere göre, gazete tarafından kendisine “yaptıkları görüşmeden BM Genel Sekreteri’nin niyetinin ne olduğunun ortaya çıkıp çıkmadığı” sorusu sorulan Kocias, “Başkan Anastasiadis’in doğru bir hazırlık yapıldıktan sonra, müzakerelerin yeniden başlamasına dair isteğini yinelediğini” söyleyerek, kendisinin ise “şahsi olarak en baştan bu yana, açık müzakere prosedürünü desteklediğini söylediğini” ekledi.

Gazete “Kocias’tan New York’tan Birçok Mesaj- Esas Problem Türkiye’nin Taleplerini Destekleyen Yunanlılar Olması- Kıbrıs’ın Vatanseverlere ve Vatansever Eylemlere İhtiyacı Var” Müzakerelerin Kesintiye Uğraması Geçici” başlıklı haberinde ise, Kocias ile Anastasiadis’in ödül törenindeki konuşmalarına yer verdi.

Kocias, gazeteye göre konuşmasında “Esas problemin Türkiye’nin isteklerini destekleyen, bunları anlaşılır olarak addeden ve bizi bunlara tahammül edip bunları kabul etmeye çağıran -Atina’daki- vatandaşları tarafından meydana getirildiğini” ifade etti.

ANASTASİADİS

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise konuşmasında, Kocias’tan övgü dolu sözlerle bahsederek, onun “takdir edilen bir Yunanlı politikacı olduğunu” söyledi ve Kocias ile Crans Montana’da birlikte mücadele verdiklerini dile getirdi.

Anastasiadis “birbirlerini tanımaları ve işbirlikleri sayesinde, doğru bir şekilde durmayı aynı zamanda yalnızca Türk uzlaşmazlığının değil, sürecin tümüne müdahil olan bazı diğer arkadaşların sebep oldukları problemleri aşmayı başardıklarını” da belirtti.

Anastasiadis konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinerek, “Kıbrıs’la ilgili son toplantıda yaşadıkları hayal kırıklığı ve zorluklara rağmen, çabalarına ve mücadeleye devam edeceklerini” de sözlerine ekledi.

(İY/HÖ)