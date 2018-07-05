Özgürgün’ün Açıklamaları Rum Basınında...

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretine ilişkin açıklamaları Rum basınında yer buldu.
Alithia gazetesi; “Özgürgün’den Kıbrıslı Rumlara: Erdoğan’ı Çiçeklerle Karşılayın” başlıkları altında verdiği haberinde, UBP Genel Başkanı Özgürgün’ün Kıbrıslı Rumlara, Erdoğan’ın KKTC ziyareti sırasında birlikte havaalanına giderek, çiçekli karşılama yapma çağrısında bulunduğunu yazdı.
Diğer gazeteler de Özgürgün’ün açıklamasını benzer başlıklarla yansıttılar.
UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretine ilişkin açıklamaları Rum basınında yer buldu.