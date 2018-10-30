banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
216.748
DOLAR
5.5184
STERLİN
7.0266
EURO
6.2685
Adem için Meclis bahçesinde tören düzenlendi
Adem için Meclis bahçesinde tören...
Exxonmobıl için geri sayım başladı
Exxonmobıl için geri sayım başladı
Varılan mutabakatla oturum kapatıldı
Varılan mutabakatla oturum kapatıldı
Kayıp kişi evine döndü
KAYIP KİŞİ BULUNDU
banner282

Özgöçmen cinayetinin zanlısı Salman sınırdışı edilecek

Özgöçmen cinayetinin zanlısı Salman sınırdışı edilecek

30 Ekim 2018 Salı 10:43
Özgöçmen cinayetinin zanlısı Salman sınırdışı edilecek

KKTC VATANDAŞINA HAPİS CEZASI
 

KKTC’de 53 yaşındaki Hasan Işık Özgeçmen’i öldürme suçundan zanlı konumunda bulunan, kaçak yollarla geçtiği Güney Kıbrıs’ta yakalanarak tutuklanan Pakistan uyruklu Muhammed Salman’ın, KKTC’de iade edilmeyeceği, sınır dışı edilmesinin söz konusu olduğu bildirildi.
Politis gazetesi “Kıbrıslı Türk’ün Cinayeti Zanlısı Sınır Dışı Ediliyor – İki Toplumlu Komiteyle Dışişleri Bakanlığı Aracılığıyla İşgal Makamlarına İadesi İçin Görüşmeler” başlıkları altında verdiği haberinde, 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen’in öldürme zanlısı olan ve Güney Kıbrıs’ta tutuklanan Pakistan uyruklu Muhammed Salman’ın cinayet suçundan yargılanmayacağını iddia etti.
Gazete, Rum Hukuk Dairesi’nin söz konusu dosyası incelediğini ve Rum polisinin elinde yeterli delil bulunmadığına karar verdiğini yazan gazete, bu sebepten ötürü Salman’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarına yasadışı yollarla giriş ve ikamet” şeklindeki iki suçtan yargılanacağını belirtti.
Salman’ın Cuma günü, kendisine yöneltilen bu iki suçlamadan ötürü ceza alacağını ve KKTC makamlarına iade edilerek yargılanması yönünde Rum Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Teknik Komite’yle yürütülen görüşmelerden bir sonuç alınmazsa, büyük olasılıkla da sınır dışı edileceğini belirten gazete, Salman’ın Limasol’da barınmasına yardım eden arkadaşının ise serbest bırakıldığını hatırlattı.   
Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Türkiye kökenli ve KKTC kimlik kartı sahibi 23 yaşındaki bir kişinin Güney Kıbrıs’ta birçok hırsızlık olayına karışmak ve ateşli silah taşımak suçlarından 3 buçuk yıl hapse mahkum edildiğini yazdı.
Gazete, söz konusu şahsın hırsızlık ve soygun suçlarını birlikte işlediği üç kişinin isimlerini Rum polisine verdiğini, kimlik bilgileri tespit edilen ikisi hakkında tutuklama emri çıkarıldığını belirtirken, şahıs hakkında dün çıkarıldığı mahkemece 3 buçuk yıl hapis kararı alındığını vurguladı.
Şahsın ismine haberde yer verilmedi.
 

Son Güncelleme: 30.10.2018 14:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Flamingolar Gelmeye Başladı
Flamingolar Gelmeye Başladı
Cep Telefonları Konusu Masaya Yatırılıyor
Cep Telefonları Konusu Masaya Yatırılıyor
Exxonmobıl için geri sayım başladı
Exxonmobıl için geri sayım başladı
Anastasiadis Çipras’la Görüştü
Anastasiadis Çipras’la Görüştü
Mıtchell’in Ziyareti Ertelendi
Mıtchell’in Ziyareti Ertelendi
Rum Kilisesi Başpsikoposu Iı. Hrisostomos: “hasta Hissetmiyorum”
Rum Kilisesi Başpsikoposu Iı. Hrisostomos: “hasta Hissetmiyorum”
Rum Yönetimi Eski Başkanı Dimitris Hristofyas Lavrov İle Görüştü
Rum Yönetimi Eski Başkanı Dimitris Hristofyas Lavrov İle Görüştü
Kıbrıs’ın güneyindeki deniz bölgesinde deprem
Kıbrıs’ın güneyindeki deniz bölgesinde deprem
Anastasiadis: “çözüm İşlevsel, Devlet De Tam Bağımsız Olmalı”
Anastasiadis: “çözüm İşlevsel, Devlet De Tam Bağımsız Olmalı”
Papadopulos Gevşek Federasyon Konusunda İzahat İstiyor
Papadopulos Gevşek Federasyon Konusunda İzahat İstiyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim