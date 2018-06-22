Özersay’ın Maraş ve Derinya ziyaretleri Rum basınında

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, dün, kapalı Maraş ve Derinyasınır kapısına gerçekleştirdiği ziyaretler, Rum basınında da yer aldı.
Politis gazetesi, haberi “Derinya’nın Açılması İçin Kıbrıs Türk Tarafındaki Nihai Çalışmalara İlişkin İhalelere Çıkıldı-Özersay Kapalı Şehri Ziyaret Etti” başlıklarıyla verdi.
Fileleftheros gazetesi, “Özersay’ın Maraş-Derinya Ziyareti” başlığını kullanırken; Haravgi gazetesi ise haberi “Derinya Sınır Kapısı İçin İhalelere Çıkıldı” şeklinde verdi.