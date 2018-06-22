Özersay’ın Maraş ve Derinya ziyaretleri Rum basınında

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, dün, kapalı Maraş ve Derinyasınır kapısına gerçekleştirdiği ziyaretler, Rum basınında da yer aldı.