Özersay’ın Ankara’ya Gidişi Öncesinde Yaptığı Sondaj Çalışmalarıyla İlgili Açıklama Rum Basınında

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Ankara’ya gidişi öncesinde sondajlar konusunda yaptığı açıklamalar, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

Fileleftheros gazetesi, “Özersay Sondajlarla İlgili Gazel Okumaya Devam Etti” başlığıyla aktardığı haberinde, Özersay’ın, Rum tarafının sondaj yapmaya başlaması halinde, Kıbrıs Türk tarafının da sondaja başlayacağını bir kez daha dile getirdiğini yazdı.

Gazete, Özersay’ın Kıbrıs sorununun önemli bir kavşakta bulunduğunu söylediğini ve Ankara’da yapacağı temaslarla ilgili değerlendirme yaptığını aktardı.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Alithia gazetesi: “Özersay: Kıbrıs Sorunu Kritik Kavşakta”

Politis gazetesi: “Özersay Enerji Konularında Israrcı”