Özersay’ın Açıklamaları Rum Basınında

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Yenidüzen gazetesine yaptığı açıklamalar, Rum basınında geniş yer buldu.



Politis gazetesi “Özersay Derinya İçin Nöbet Kulübesi Bahane Diyor” başlıklarıyla verdiği haberinde, Özersay’ın Deriya sınır kapısıyla ilgili yaptığı açıklamalarını öne çıkardı.



Diğer gazeteler açıklamaları şu başlıklarla aktardı:



Fileleftheros: “Özersay Üstlük de İstiyor… Derinya Barikatının Açılmaması Sorumluluğunu Kıbrıs Rum Tarafına Yüklüyor… Silahlı Askerlerin Olduğu Kamuflaj Askeri Bina Gördü”



Alithia: “Derinya Barikatının Açılması… Türk Nöbet Kulübesi Konusunda Çelişen Tezler”



Haravgi: “Özersay Barikatın Her İki Tarafında da Gözetleme Kulübesi Görüyor”