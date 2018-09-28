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Özersay’ın Açıklamaları Rum Basınında

Özersay’ın Açıklamaları Rum Basınında

28 Eylül 2018 Cuma 08:07
Özersay’ın Açıklamaları Rum Basınında

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, New York’ta, Halkın Sesi gazetesinin muhabirine verdiği röportaj, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

Fileleftheros gazetesi; “Yıldızlar Dağıldı… Özersay Eide’nin Kıbrıs Sorunundaki Bilindik Söylemiyle Kelime Oyunu Yaptı” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Özersay’ın BM Güvenlik Konseyi’nde soğuk savaş havasının hakim olduğunu; Kıbrıs sorununun uluslararası toplumun gündeminin ilk sırasında bulunmadığını ve Rumların, Kıbrıs sorununun çözümünde herhangi bir fayda görmediğini söylediğini yazdı.

Haberde, Özersay’ın, dünya politikasını şekillendiren ve kendilerine “yıldız’’ denilen uluslararası aktörlerin Kıbrıs sorununu bir an önce çözmek için birlikte hareket etme yönünde bir taleplerinin bulunmadığı ve  bunun uluslararası politikanın şu anki durumuyla ilgili olduğu ifadelerine işaret edildi.

Haber, Haravgi gazetesi ve Alithia gazetesinde de “Kıbrıs Sorununda Yıldızlar Dağıldı” başlığıyla aktarılırken, Politis gazetesinde “Özersay: Rumlar Sonuç Değil, Sadece Müzakere İstiyor” başlığıyla yansıtıldı.

Son Güncelleme: 28.09.2018 11:31
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