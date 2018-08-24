Özersay’ın Açıklamaları Rum Basınında

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Derinya ve Lefke’deki Aplıç sınır kapılarının açılması ile ABD Kara Kuvvetler Komutanı’nın Güney Kıbrıs ziyaretine ilişkin açıklamaları Rum basınında geniş yer buldu.

Haravgi gazetesi, “Barikatların Açılması” başlığı altında verdiği haberinde, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın açıklamalarının yanı sıra Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş’ın KKTC basınında yer alan açıklamalarına da geniş yer verdi.

Diğer gazeteler konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Özersay: Barikatlar En Kısa Sürede Açılsın”.

Politis: “Belirli Adımlar Ortaya Koydu – Özersay: Barikatlar Konusunda İsteğimiz Var”.

Fileleftheros: “Barikatların Açılması Konusunda Uzlaşıcı”.

