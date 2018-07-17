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Özersay’ın Açıklamaları Rum Basınında!

“KIBRISLI TÜRKLER UNFICYP’İN LAĞVEDİLMESİNİ İSTİYOR”

Özersay’ın Açıklamaları Rum Basınında!

“KIBRISLI TÜRKLER UNFICYP’İN LAĞVEDİLMESİNİ İSTİYOR”

17 Temmuz 2018 Salı 09:09
Özersay’ın Açıklamaları Rum Basınında!

“KIBRISLI TÜRKLER UNFICYP’İN LAĞVEDİLMESİNİ İSTİYOR”
HRİSTODULİDİS, FRANSA’DAN LUTE VE UNFICYP KONUSUNDA DESTEK ALDI
 Rum basını, Kıbrıs Türk tarafının, BM Barış Gücü UNFICYP’in görev ve yetkilerinin kısıtlanmasına ilişkin tartışmaları lehine kullanarak UNFICYP’in tamamen lağvedilmesi yönündeki niyetini ortaya koyduğunu iddia ederek Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın bu konudaki açıklamalarına geniş yer verdi.
Alithia gazetesi, “Kıbrıslı Türkler UNFICYP’in Lağvedilmesini İstiyor – Türk Tarafının Niyetini Açık Eden Özersay’a Göre Kıbrıs’taki Barış Gücü Gereksiz” başlıkları altında verdiği haberinde, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’ya verdiği yanıtta UNFICYP’in görevinin sona erdiğini söylediğini iddia etti.
Habere göre, “işgal var olduğu sürece UNFICYP de var olmalıdır” şeklinde açıklamada bulunan Rum Sözcüye yanıt veren Özersay, adadaki iki tarafın “UNFICYP’in desteği olmadan da temasa geçebileceklerini” söyledi.
Özersay’ın açıklamasına ayrıntılı şekilde yer veren gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ise bugün New York’ta Kıbrıs konusunda önemli temaslarda bulunacağını ve Güvenlik Konseyi’ni bilgilendireceğini hatırlattı.
Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Dikkatler Lute’da – UNFICYP Konusunda Yardım Eli – Fransa Rol Üstleniyor” başlıkları altında verdi.
Gazete, Kıbrıs Rum tarafının BM Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Lute’un ziyareti ve Kıbrıs Türk tarafının Lute karşısında takınacağı tavrın ne olacağı konusunda endişe içinde olduğunu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kamuoyu önünde gösterdiği tutumu Lute’a da göstermesi durumunda müzakerelere ilişkin gelişmelerin zora gireceğini iddia etti.
Lute’un ziyaretinin yanı sıra UNFICYP’in görev ve yetkilerinin yenilenmesi konusunda da Rum tarafının endişeli olduğunu aktaran gazete, Kıbrıs Türk tarafının, UNFICYP’e ihtiyaç olmadığı mesajını her şekilde ve fırsatta yaymaya çalıştığı iddiasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ABD ve İngiltere büyükelçileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini vurgulayan gazete, Özersay’ın ise UNFICYP konusundaki açıklamasına geniş yer verdi.
HRİSTODULİDİS FRANSIZ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’la AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi toplantısı çerçevesinde bir araya geldiklerini, Hristodulidis’in Kıbrıs sorunu ve UNFICYP konusunda Fransız bakanın desteğini aldığını yazdı.
Habere göre Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hristodulidis ve Le Drian, BM geçici danışmanı Lute’un ziyareti çerçevesinde Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri ele aldılar ve Lute’un temaslarının müzakerelerin en kısa sürede başlamasıyla sonuçlanması dileğini ifade ettiler.
Gazete, resmi açıklamanın dışında elde ettiği bilgilere dayandırarak, Hristodulidis’in görüşmede, UNFICYP’in görev süresinin, görev ve yetkileri değiştirilmeksizin uzatılmasının önemine dikkat çektiğini ve Fransız bakanın bu konudaki desteğini elde ettiğini öne sürdü.
Le Drian’ın, bu konuda rol üstlenme konusunda taahhütte bulunduğunu belirten gazete, Hristodulidis’in ayrıca, Kıbrıs sorununa bulunacak bir çözümün AB müktesebatına uyumlu olmasının sağlanması ve Güney Kıbrıs’ın güvenlik ve garantiler konusundaki tezlerinin destelenmesi konusunda da La Diran’ın desteğini talep ettiğini vurguladı.
Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini “Lute’un Ziyaretinin Müzakerelerin Yeniden Başlamasına Yol Açmasını Umut Ediyorlar – İstenen Şey Müzakerelerin Yeniden Başlaması – Gözler Lute’un Gelişi ve UNFICYP’in Görevinde” başlıkları altında verirken, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu’nun açıklamalarını da yayımladı.
Habere göre Kiprianu, Lute’un ziyaretinin başarıya ulaşmasının “Türkiye’ye bağlı olduğu” iddiasında bulunurken Stefanu ise Lute’un ziyareti sırasında tarafların, müzakerelerin Crans-Montana’da kaldığı yerden devam etmesi gibi bir dizi unsuru kabul etmeleri gerektiğini savundu.
 

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Son Güncelleme: 17.07.2018 12:27
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