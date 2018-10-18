Özersay Ve Talat’ın açıklamaları Rum basınında

Rum basını, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın KKTC basınında yer alan açıklamalarına geniş yer verdi.

Alithia gazetesi konuya ilişkin haberlerini: “Talat’tan Kıbrıs Sorunundaki Sürecin Canlandırılması Konusunda Dramatik Çağrı – BM Bir Şeyler Yapsın – Kudret Özersay: Dış Politika Türkiye’yle Birlikte Belirlenecek” başlıkları altında verirken, diğer gazeteler ise haberlerini şu şekilde yansıttılar:

Fileleftheros: “Kıbrıslı Rumları Kışkırtıyor, Tehdit Ediyor ve Uyarıyor – Özersay Çavuşoğlu ve Akar’ın Desteğiyle Kışkırtıcı”.

Politis: “Özersay Kıbrıslı Rumlar İçin: Yetki Paylaşımını İstemiyorlar”.

Haravgi: “Özersay Ankara’yla Koordine Oluyor”.

