Özersay Ve Erhürman’ın Açıklamaları Rum Basınında

Başbakan Tufan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özesay’ın Kıbrıs sorunu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in açıklamalarına ilişkin değerlendirmeleri Rum basınında da yer aldı.

Alithia gazetesi “Gevşek Eşitlik ve Siyasi Eşitlik Hakkında Özersay ve Erhürman’dan Tepkiler” başlıkları altında verdiği haberinde, Erhürman ve Özersay’ın KKTC basınında yer alan açıklamalarına yer verdi.

Diğer gazeteler de Özersay ve Erhürman’ın açıklamalarını şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Özersay Kıbrıs Sorunundaki Son Gelişmeler İçin Ankara’ya – Özersay ‘Kıbrıslı Rumlar Farklı Bir Şeyi Müzakere Etmeye Hazır Mı?’ Sorusunu Soruyor”.

Fileleftheros: “Gevşek Federasyon Blöf – Özersay Kıbrıs Rum Tarafının Oyunlarından Söz Ederek Hiçbir Şey Değişmedi Mesajını Veriyor”.

