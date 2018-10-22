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Özersay: “Türkiye sondaja tepki gösterecek”

Özersay: “Türkiye sondaja tepki gösterecek”

22 Ekim 2018 Pazartesi 08:13
Özersay: “Türkiye sondaja tepki gösterecek”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Fileleftheros” gazetesinde dün yayınlanan söyleşisinin ilk bölümünün ardından, bugünkü ikinci kısmında, enerji konuları ve Güney Kıbrıs’ın sondaj planlarına değindi, Türkiye’nin sondaja tepki göstereceğine vurgu yaptı.
Fileleftheros gazetesi “Özersay Tehditler Savuruyor – Türkiye Sondaja Tepki Gösterecek” manşet ve başlıkları altında, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın söyleşisinin ikinci kısmına yer verdi.
Özersay’ın, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) sondaj planlarına ilişkin uyarılarının “net olduğu” yorumunda bulunan gazete, Kıbrıs Türk tarafının sondaj planlarının devam edeceği vurgusunu yaptığını yazdı.
Özersay, Güney Kıbrıs’ın sondaj çalışmalarına başlamasına, Kıbrıs sorununun çözüm çabaları var diye Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin tepki göstermeyeceğini, alçak tonlar kullanacağını sananların yanıldığı ifade etti.
Eskiden müzakere sürecinin, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın doğal gaz arama-çıkarma faaliyetleri karşısında tepki göstermemesi, bir açıklamayla konunun geçiştirilmesinin sağlanması için kullanıldığını vurgulayan Özersay, bu durumun böyle devam etmeyeceğini belirtti.
Özersay, Türkiye’nin “yasal çıkarı bulunan deniz bölgelerinde şirketlerin sondaj yapmasına izin vermeyeceğini” belirterek, Türkiye’nin, kendi deniz kıta sahanlığına dahil olduğuna inandığı bölgelerin bulunduğunu vurguladı.
Türkiye’nin  kıta sahanlığı dışında kalan diğer bölgelerdeki sondajların “büyük ihtimalle engellenmeyeceğini” ifade eden Özersay, ancak Kıbrıs Türk tarafına ait olan ve tıpkı Kıbrıs Rum tarafının yaptığı gibi Kıbrıs Türk tarafınca izin verilen parsellerde paralel sondaj yapılacağının altını çizdi.
Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği MEB’inde yer alan 10’uncu parselin Türkiye’nin kıta sahanlığına girip girmediğinin sorulması üzerine ise Özersay, “Buna Türkiye’nin karar vereceğini” söyledi.
Özersay, “Kendi hükümetimiz adına konuşabilirim. 10’ncu parsel biz Kıbrıslı Türklerin de bazı haklarının olduğu bir bölgededir ve bu bizim için tartışma götürmez. Bazı bölgeler de vardır ki, haklarında anlaşmalar bulunmayan bazı kuşku duyulabilecek bölgeler mevcuttur” şeklinde konuştu.
“Türkiye’nin bu bölgelerdeki sondaj çalışmalarını nasıl engelleyeceğini kendisinin bilmediğini ancak bunu şiddet uygulayarak yapmayacağını” vurgulayan Özersay, Kıbrıs Türk tarafının sondaj çalışmalarının ise çözüm sürecinden etkilenmeyeceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla ilişkisi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Akıncı yerine kendisiyle görüşmesi hakkındaki bir soruya karşılık Özersay, “bu tür yapay tartışmaların gazeteciler ve birçok kişiye çekici geldiği” yanıtını verdi.
Kendisini Dışişleri Bakanı olduğunu, Akıncı’nın ise Cumhurbaşkanı ve Kıbrıslı Türklerin lideri olduğunu vurgulayan Özersay, New York’ta gerçekleştirdiği tüm temasları Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman’la ayrıntılı şekilde görüştüğünü, üç garantör devletin görüşmesi hakkında bildiklerini de ayrıntılı şekilde Akıncı’ya aktardığı ifade etti.
Akıncı’yla Kıbrıs sorununa ilişkin düşüncelerinin aynı olup olmadığı şeklindeki bir soruya ise Özersay, “önemli konularda ortak zemin olduğunu, düzenli görüşmeleri bulunduğunu ve örneğin hiç birinin açık uçlu müzakereler istemediğini” söyleyerek yanıt verdi.
 

Son Güncelleme: 22.10.2018 11:25
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