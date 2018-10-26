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Özdil Nami Ve Andreas Mavroyannis Liberallerin Etkinliğine Katılacak

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin, Avrupa Parlamentosu’ndaki Liberaller Grubu’nun, 7 Kasım’da düzenleyeceği etkinlikte, ana konuşmacılardan biri olacağı belirtildi.

Özdil Nami Ve Andreas Mavroyannis Liberallerin Etkinliğine Katılacak

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin, Avrupa Parlamentosu’ndaki Liberaller Grubu’nun, 7 Kasım’da düzenleyeceği etkinlikte, ana konuşmacılardan biri olacağı belirtildi.

26 Ekim 2018 Cuma 06:53
Özdil Nami Ve Andreas Mavroyannis Liberallerin Etkinliğine Katılacak

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin, Avrupa Parlamentosu’ndaki Liberaller Grubu’nun, 7 Kasım’da düzenleyeceği etkinlikte, ana konuşmacılardan biri olacağı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi “Liberaller Nami’ye Yol Açıyor-Kıbrıs Sorunu İçin Brüksel’de- Mavroyannis ve Downer’li Liberallerin Etkinliği” başlıklı haberinde, Liberaller Grubu’nun, 7 Kasım’da, Brüksel’deki, Avrupa Parlamentosu’nda düzenleyeceği etkinliğe, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin, bir önceki sıfatıyla, bir diğer deyişle, “Kıbrıslı Türk eski müzakereci” olarak davet edildiğini yazdı.
Bu etkinliğin, Özdil Nami’nin, (gazetenin kendi ifadesiyle)  “yeni şapkasıyla”, KKTC’nin yükseltilmesini bekleyerek, AB merkezinde temaslar gerçekleştirmesini engellemeyeceğini savunan gazete, Nami’nin, etkinliğe katılmaya karar veren Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ile birlikte Kıbrıs sorunundaki görüşlerini ortaya koyacağını belirtti. 
Liberallerin, söz konusu etkinliğe, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri\'nin eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi de davet ettiğini ancak olumsuz yanıt aldığını belirten gazete, bunun sonucunda Liberallerin yine BM Genel Sekreteri\'nin eski Kıbrıs Özel Danışmanlarından biri olan Alexander Downer’i davet etmeye karar verdiğini, O’nun da bunu kabul ettiğini yazdı. 
Habere göre etkinliğe,  Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Şefi Kjartan Björnson da katılacak. 
Etkinlikte açılış konuşmasını Liberallerin Bulgar Mülletvekili İlhan Küçük yapacak. 
Birleşik Demokratlar Başkanı Praksula Antoniadu Kiriaku, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fikri Toros,  Rum Ticaret ve Sanayi Odası adına ise Leonidas Pashalidis, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Brüksel Temsilcisi Lale Şener de etkinlikte yer alacak. 

(FK/ŞEB)
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