Öz Babasını Tecavüz Suçlamasıyla 12 Yıl Hapse Gönderen Kız: Yalan Söyledim

Öz babasını kendisine tecavüz etmekle suçlayıp 12 yıl hapse mahkûm ettirdikten 4 yıl sonra “yalan söyledim” diyerek şikayetini geri çeken bir Rum kadının, şimdi Yüksek Mahkeme’yi yanıltarak masum bir kişiyi hapse göndermesine vesile olmaktan yargılanabileceği belirtildi.

Fileleftheros’un haberine göre Rum kadın, öz babasını, kendisine tecavüz ettiği ve cinsel istismarda bulunduğu şikayetiyle 2010’da 12 yıl hapse mahkûm ettirdi, ancak 2014’te Rum Yönetimi Başkanı’na mektup göndererek şikayetini geri çekti.

Habere göre Rum kadın; Rum Yönetimi Başkanı’na gönderdiği mektupta, 2010’da Yüksek Mahkeme huzurunda verdiği ifadenin, babasının işlerinin başına geçmek maksadıyla o zamanki erkek arkadaşının baskısı üzerine verilmiş yalan ifade olduğunu, şahsına hiçbir tecavüz veya taciz eyleminde bulunmadığını belirttiği babasının tahliyesini istedi.

Mesele, cezaevinde bulunan babanın, kızının şikayetini geri çektiği gerekçesiyle başvurduğu Tahliye Kurulu’nun şartlı tahliye talebini 2016’da reddetmesi ve Yüksek İdare Mahkemesi’nin önceki gün verdiği, Tahliye Kurulu’nun önceki kararını gözden geçirmesi kararı üzerine ortaya çıktı.

Rum Başsavcı Kostas Kliridis’in, Noel ve Yeni Yıl tatilinin ardından bu meseleyle ilgileneceği kaydedildi. İddiaları kabul edilirse, mahkumun kızının; yalan ifade ile Yüksek Mahkeme’yi yanıltarak masum birini hapse göndermeye sebep olma meselesi ile yargılanabileceğine dikkat çekiliyor.

Alithia haberi; “Kızı Babası Aleyhine Suçlamasını Geri Çekiyor… Tecavüz Davasında Hukuki Karmaşa” başlığıyla aktardı.