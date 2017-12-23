banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111099
ALTIN
156.021
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0916
EURO
4.5104
13 Banka Hesabı Takipte
13 Banka Hesabı Takipte
Kötü Haber
Kötü Haber
Büfe Fareleri Yakalandı
Büfe Fareleri Yakalandı
Poliste Bir Çürük Daha!
Poliste Bir Çürük Daha!
banner256
Flaş Haber
Poliste Bir Çürük Daha!
Kapat

Öz Babasını Tecavüz Suçlamasıyla 12 Yıl Hapse Gönderen Kız: Yalan Söyledim

“Kızı Babası Aleyhine Suçlamasını Geri Çekiyor… Tecavüz Davasında Hukuki Karmaşa”

Öz Babasını Tecavüz Suçlamasıyla 12 Yıl Hapse Gönderen Kız: Yalan Söyledim

“Kızı Babası Aleyhine Suçlamasını Geri Çekiyor… Tecavüz Davasında Hukuki Karmaşa”

23 Aralık 2017 Cumartesi 13:09
Öz Babasını Tecavüz Suçlamasıyla 12 Yıl Hapse Gönderen Kız: Yalan Söyledim
banner238

Öz babasını kendisine tecavüz etmekle suçlayıp 12 yıl hapse mahkûm ettirdikten 4 yıl sonra “yalan söyledim” diyerek şikayetini geri çeken bir Rum kadının, şimdi Yüksek Mahkeme’yi yanıltarak masum bir kişiyi hapse göndermesine vesile olmaktan yargılanabileceği belirtildi.

Fileleftheros’un haberine göre Rum kadın, öz babasını, kendisine tecavüz ettiği ve cinsel istismarda bulunduğu şikayetiyle 2010’da 12 yıl hapse mahkûm ettirdi, ancak 2014’te Rum Yönetimi Başkanı’na mektup göndererek şikayetini geri çekti.

Habere göre Rum kadın; Rum Yönetimi Başkanı’na gönderdiği mektupta, 2010’da Yüksek Mahkeme huzurunda verdiği ifadenin, babasının işlerinin başına geçmek maksadıyla o zamanki erkek arkadaşının baskısı üzerine verilmiş yalan ifade olduğunu, şahsına hiçbir tecavüz veya taciz eyleminde bulunmadığını belirttiği babasının tahliyesini istedi.

Mesele, cezaevinde bulunan babanın, kızının şikayetini geri çektiği gerekçesiyle başvurduğu Tahliye Kurulu’nun şartlı tahliye talebini 2016’da reddetmesi ve Yüksek İdare Mahkemesi’nin önceki gün verdiği, Tahliye Kurulu’nun önceki kararını gözden geçirmesi kararı üzerine ortaya çıktı.

Rum Başsavcı Kostas Kliridis’in, Noel ve Yeni Yıl tatilinin ardından bu meseleyle ilgileneceği kaydedildi. İddiaları kabul edilirse, mahkumun kızının; yalan ifade ile Yüksek Mahkeme’yi yanıltarak masum birini hapse göndermeye sebep olma meselesi ile yargılanabileceğine dikkat çekiliyor.

Alithia haberi; “Kızı Babası Aleyhine Suçlamasını Geri Çekiyor… Tecavüz Davasında Hukuki Karmaşa” başlığıyla aktardı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ANASTASİADİS: “İSTEDİĞİMİZ ÇÖZÜMÜN SINIRLARI BELİRLİDİR”
ANASTASİADİS: “İSTEDİĞİMİZ ÇÖZÜMÜN SINIRLARI BELİRLİDİR”
Çocuklar Uyuşturucu Batağında
Çocuklar Uyuşturucu Batağında
Kasulides: ‘IŞİD’e Karşı Savaşan Kürtler’e Silah Gönderebiliriz’
Kasulides: ‘IŞİD’e Karşı Savaşan Kürtler’e Silah Gönderebiliriz’

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim