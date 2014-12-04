Otonom Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki Rum Üye Nestoras Nestoros’tan Yine Çağrı

“BİLDİKLERİNİZİ BİZE SÖYLEYİN”

Otonom Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki Rum üye Nestoras Nestoros, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıpların akıbetinin belirlenmesine yardımcı olacak verilere ulaşılması için bilgi sahibi olan kişilere bir kez daha çağrı yaptı.

Politis gazetesi Nestoras Nestoros’un bu çağrıyı, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi üyelerinin Antropoloji Laboratuarı’nı ziyareti esnasında yaptığını yazdı.

Habere göre Nestoros, bugünkü olgulara bağlı olarak yeni bir veri olmaksızın 2017 yılına kadar çok sınırlı sayıda kimlik tespitinin olacağını ifade etti.

Kayıplar konusunda bilgi sahibi olanların bu bilgileri paylaşması yönünde çağrıda bulunan Nestoros, “biz ne insanları ne de durumları bilmek istemiyoruz, ister Kıbrıslı Türk olsun ister Kıbrıslı Rum olsun, insanların gömülü oldukları alanları bilmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Nestoros açıklamasında ayrıca bugüne kadar toplam 2001 kayıptan, 421 Kıbrıslı Rum ve 125 Kıbrıslı Türk’ün kimlik tespitinin yapıldığını da anımsattı.

SKEVİ KUKUMA

Fileleftheros gazetesine göre Rum Meclisi Göçmenler ve Kayıplar Komitesi Başkanı Skevi Kukuma, Antropoloji Laboratuarı’nı ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, Türk ordusu tarafından askeri bölge olarak nitelendirilen ve de girilmesine izin verilmeyen 31 bölgenin bulunduğunu savundu.

Kukuma açıklamasında, Türkiye’nin, kayıplarla ilgili arşivlerini açmamasının ötesinde, her iki taraftan olan kayıpların akıbetinin belirlenmesi için Avrupalılara “gösteriş olsun” diye her yıl 100 bin Euro (gazetede öyle yer aldı) bağışta bulunduğunu ileri sürdü.

Haravgi gazetesine göre Skevi Kukuma açıklamasında ayrıca bugüne kadar toplam bin 105 kişinin kalıntılarına ulaşıldığını, 992’sinin antropolojik hale getirildiğini, bunun 509’u Kıbrıslı Rum, 127’si ise Kıbrıslı Türk olmak üzere 636’sına kimlik tespitinin yapıldığını ifade etti.

Kukuma, kayıplar konusunda daha çok ekibin çalışmasının mümkün olabileceğini, Kuzey’de 7, Güney Kıbrıs’ta ise 2 ekibin bulunduğunu belirtti.

Kukuma ayrıca “ekonomik imkanların elverişli olsaydı başka ekipler de oluşturuldu ve kazılar ileriye götürülürdü” şeklinde konuştu.

Kayıplar konusundaki durumun hayal kırıklığı niteliğinde olduğunu, halbuki bu duruma çok kolay bir şekilde bir son verilebileceğini ifade eden Kukuma, kayıp yakınlarının, kayıpların eşlerinin, yakınlarının akıbetine ilişkin bilgi almadan öldüğüne de dikkati çekti.

Kukuma bazı durumlarda ise kayıp yakınlarının, çok az miktardaki kemik kalıntısıyla yakınlarını gömmeyi kabul ettiğini, bazı durumlarda ise kayıp yakınlarının bunu kabul etmediğini belirterek “Aşşa” (Paşaköy) kökenli kayıp yakınlarını örnek olarak gösterdi.

TÜRKİYE’NİN BAĞIŞI

Fileleftheros gazetesi, Türkiye’nin, Otonom Kayıp Şahıslar Komitesi’ne yaptığı 100 bin dolarlık bağış haberine ve Komite’nin bu yöndeki teşekkürüne de yer verdi.