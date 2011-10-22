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Otizmin sırrı yüzde saklı

Otizm henüz sırları tam olarak çözülmemiş bir hastalık olsa da son yapılan bir araştırma ilginç bir bulguyu...

Otizmin sırrı yüzde saklı

Otizm henüz sırları tam olarak çözülmemiş bir hastalık olsa da son yapılan bir araştırma ilginç bir bulguyu...

22 Ekim 2011 Cumartesi 11:00
Otizmin sırrı yüzde saklı
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Otizm henüz sırları tam olarak çözülmemiş bir hastalık olsa da son yapılan bir araştırma ilginç bir bulguyu ortaya çıkardı.Otistik çocukların çehresi, otistik olmayanlara göre daha farklı.

Missouri Üniversitesi'ndeki araştırmacılar otistik ve otistik olmayan birçok erkek çocuğunu incelemeye aldı. İnceleme sonucunda beyin ve yüzün birbirini etkilediği ortaya çıktı. Bilim adamları çocukların yüzündeki bazı orantıları takip ederek otizmi çok başlarda belirleyebileceklerini düşünüyorlar. Uzmanlara göre bu ipuçları yakalanabilirse otizmin altında yatan asıl sebep de ortaya çıkarılabilir ve böylece çocuğun hayatı boyunca iletişimini etkileyen bu hastalığın önüne geçmek de mümkün olabilir.

Araştırma ekibinin başındaki Profesör Kristina Aldridge'e göre otistik çocukların yüzündeki farklılıklar şöyle; Daha geniş gözler ve daha geniş bir yüz Yüzlerinin orta kısımları özellikle de yanakları ve burunlarının daha kısa olması Daha geniş bir ağız ve burun ile dudaklar arasındaki mesafenin fazla olması Profesör Aldridge otizmin halen daha çevresel faktörlerden dolayı mı olduğunun belirlenemediğini ve bu araştırmanın doğruluğu kanıtlanırsa en azından otizmin çocuklarda nasıl gelişime başladığının ortaya çıkarılabileceğini açıkladı.

Yüzler ile ilgili bu tanım doğru ise hastalığın genetik bir yönünün olduğu yönünde bir kanı oluşabilecek.

Son Güncelleme: 22.10.2011 11:00
Anahtar Kelimeler:
SağlıkHastalıkOtizmYüzSır
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