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Ortodoks Parlamentolar Toplantısı Güney’de Yapıldı

Ortodoks Parlamentolar Toplantısı’nın dün, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirildiği bildirildi.

Ortodoks Parlamentolar Toplantısı Güney’de Yapıldı

Ortodoks Parlamentolar Toplantısı’nın dün, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirildiği bildirildi.

25 Kasım 2014 Salı 10:05
Ortodoks Parlamentolar Toplantısı Güney’de Yapıldı
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Ortodoks Parlamentolar Toplantısı’nın dün, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in toplantıda, Orta Doğu’daki ve Kıbrıs sorunundaki son gelişmelere dair bilgilendirme yaptığını; bunun yanı sıra Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki “Türk tahriklerinden” bahsettiğini yazdı.

Gazete, Kasulidis’in, “Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de barış, istikrar, işbirliği ve güvenlik unsuru olabileceğini” söylediğini kaydetti.

Haberde, Rum Meclis Başkanı Yannakis Omiru’nun da toplantıda konuşma yaptığı ve dinler arası diyalogun önemini vurguladığı belirtildi.

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