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Orta Eğitimde 1 Öğretmene 9 Öğrenci Düşüyor

Lefkoşa, 13 Ekim 18 (.): Rum tarafında orta öğretimde her bir öğretmene 9 öğrenci düştüğü haber verildi.

Orta Eğitimde 1 Öğretmene 9 Öğrenci Düşüyor

Lefkoşa, 13 Ekim 18 (.): Rum tarafında orta öğretimde her bir öğretmene 9 öğrenci düştüğü haber verildi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 07:56
Orta Eğitimde 1 Öğretmene 9 Öğrenci Düşüyor

Lefkoşa, 13 Ekim 18 (.): Rum tarafında orta öğretimde her bir öğretmene 9 öğrenci düştüğü haber verildi.
Alithia, bir öğretmene 9 öğrenci düştüğü bilgisini, Eurostat’ın 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı, AB üyesi ülkelerde orta öğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısıyla ilgili 2016 istatistiklerine dayandırdı.
Habere göre Güney Kıbrıs’ın AB ülkeleri arsında öğretmen başına düşen öğrenci oranı düşük ülkeler arasında konumlandırıldığı Eurostat açıklamasında Birinci sıra 17,9 ile Hollanda’nın olurken Güney Kıbrıs 9,1 ile 5’inci sırada yer aldı.
(ŞA/ŞEB)
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