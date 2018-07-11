Orman Yangınlarına İlişkin Ağır Cezalar Meclisten Geçti!

Rum Meclisi’nin, orman ve kırsal alanlarda yangınlara neden olma ve kundaklamayla ilgili cezaların artırılmasını öngören yasa tasarısını onayladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi artırılan cezalarla birlikte bugüne kadar 14 yıla kadar hapis cezasını öngören kundaklamanın 20 yıla kadar, para cezasının ise 50 bin Euro’ya kadar çıkarıldığını yazdı.

Gazete yangına neden olma suçunun ise daha önce 3 yıla kadar olan hapis cezasının 5 yıla kadar, 5 bin Euro’ya kadar olan para cezasının ise 20 bin Euro’ya kadar çıkarıldığını belirtti.

İTFAİYE BİRİMİ’NE 14 YENİ ARAÇ

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise Rum İtfaiye Birimi’ne 14 yeni aracın alındığını yazdı.

Habere göre 2019 yılı için de 10 yeni aracın alınması planlanıyor.

