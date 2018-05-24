Orfanidis AİHM kararının uygulanmasını talep ediyor

Kıbrıslı Rum Andreas Orfanidis, Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) 2009 yılında açtığı davanın sonucuna uymadığı gerekçesiyle Türkiye’nin sekiz yıllık tazminat ödemesi ve KKTC’deki eski taşınmaz malını iade etmesi talebiyle Avrupa Komisyonu Bakanlar Komitesi’ne mektup gönderdi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Kıbrıslı Rum Andreas Orfanidis’in AİHM’de açtığı davayı 2009’da kazandığını ve 2010 yılından beridir Türkiye’nin karara uymasını beklediğini iddia ettiler.

Habere göre Orfanidis, 5-7 Haziran tarihleri arasında AİHM kararlarının uygulanmasının denetlenmesi amacıyla toplanacak olan Bakanlar Komitesi’ne gönderdiği mektupta, ilgili karara uymadığını iddia ettiği Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını talep ediyor.

Fileleftheros, özellikle Taşınmaz Mal Komisyonu’nun işlevselliği konusunda benzer başka mektupların da bu ay içerisinde başka Kıbrıslı Rum göçmenler tarafından aynı kuruma gönderildiğini de hatırlattı.

