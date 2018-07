SPEHAR’IN LİDERLERLE GÖRÜŞMESİ RUM BASININDA...



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, dün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı gerçekleştirdiği görüşmeler, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.



Alithia gazetesi; “Önemli Haftalar Geliyor” başlıklı haberinde, Spehar’ın “havadisleri dinlediğini ve bunları Kıbrıs’a gelmeye hazırlanan Amerikalı Jane Holl Lute’a ileteceğini” yazdı.



Spehar’ın, Kıbrıs sorunundaki diyalogun yeniden başlamasına ilişkin çaba arka planda olmak üzere, tarafların görüşlerini dinlediğini kaydeden gazete, Spehar’ın New York’a gidişi öncesinde dün iki tarafla da bir araya geldiğini yineledi.



Gazete, Spehar’ın New York’ta, BM Genel Sekreteri’nin, diyaloğun yeniden başlaması konusunda, yeni bir çabada bulunması için bölgeye göndereceği Özel Danışmanı Lute ile temaslarda bulunacağını da anımsattı.



Gazete, BM’nin hedefinin; Kıbrıs sorununun kalıcı çözümü hedefiyle, sürecin Eylül ayı içerisinde yeniden başlaması olduğunu da öne sürdü.



SPEHAR: “ADIM ADIM İLERLEMEMİZ LAZIM”



Gazeteye göre Spehar, dün Anastasiadis’le görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin yakında gerçekleşecek toplantısı ve Amerikalı Jane Holl Lute’un BM Genel Sekreteri Antonio Guterres adına taraflarla gerçekleştireceği istişarelerle ilgili olarak, dün Rum Yönetimi Başkanı ve diğer yetkililerle temaslarda bulunduğunu söyledi.



“Bu şekilde, yakın gelecekteki birkaç önemli haftaya hazırlanmakta olduklarını” dile getiren Spehar, BM Genel Sekreteri Guterres’in, Jane Holl Lute’u “tarafların Crans - Montana’da ne olduğu konusundaki toparlanma (düşünme) döneminin sonuçlarını ve tarafların nasıl ilerleneceğine dair görüşlerini tespit etmesi için temaslarda bulunmakla görevlendirdiğini” ifade etti.



BM Genel Sekreteri’nin karar verip vermeyeceği ve bir sonraki adımları ne zaman atacağı konusundaki bir soruya karşılık ise Spehar, adım adım ilerlenmesi gerektiğine işaret ederek, Lute’un temaslarına iki liderle başlayacağını, daha sonra geriye kalan taraflarla görüşeceğini, bunların konu üzerinde düşündükleri şeylerin sonuçlarını tespit edeceğini ve akabinde de Genel Sekreteri bilgilendireceğini izah etti.



“Elbette, bunun akabinde bir sonraki adımın ne olacağına karar vermenin Genel Sekreter’e bağlı olduğunu” ifade eden Spehar, önümüzdeki Eylül ayında hareketlilik olup olmayacağı konusundaki bir soruya ise, “zaman takvimi bulunmadığı” şeklinde yanıt verdi.



Spehar, Lute’un yakın zamanda, bu ay içerisinde adada olacağını sözlerine ekledi.



Gazete; Spehar’ın, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamalara ise; “Zaman Takvimleri Yok” başlığıyla yer verdi.



Spehar’ın Akıncı’yla görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “yeni sürecin Kıbrıs’tan başlayacağını ve akabinde garantör güçlerle görüşmeler yapılacağını söylediğini” yazan gazete, Spehar’ın Yunanistan ile Türkiye arasında istişareler olacağının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusundaki soruya ise, “bunun hakkında bir fikri olmadığı” yanıtını verdiğini aktardı.



PRODROMU: “ÇERÇEVE TEMELİNDE…”



Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise, Spehar-Anastasiadis görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in Spehar’a “BM Genel Sekreteri’nin altı parametrelik çerçevesi ve Crans - Montana’da kaydedilen ilerlemeye bağlı olarak, müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması için Jane Holl Lute’un yapacağı hazırlığı çok olumlu bulduğunu söylediğini” iletti.



Görüşmenin ana konusunun, Lute’un hem Kıbrıs, hem de Kıbrıs sorununa müdahil olan diğer başkentlere yapacağı ziyarete hazırlık yapılması olduğunu ifade eden Prodromu, istişarelerde bulunulduğunu ve Rum kesiminin hazır olduğunu belirtti.



Rum kesimi ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in tezinin aynı olduğunu da savunan Prodromu, bunun; “müzakerelerin, BM Genel Sekreteri’nin altı parametrelik çerçevesi ve Crans - Montana’da kaydedilen ilerlemeye bağlı olarak, kaldığı yerden başlaması gerektiği şeklinde olduğunu” yineledi.



İstek ve niyetin Lute’un ziyaretinin bu ay içerisinde gerçekleşmesi şeklinde olduğunu ve kendileri tarafından 20 Temmuz yıldönümünün akabindeki dönemin teklif edilmesinin anlaşılır bir şey olduğunu savunan Prodromu, kesin tarihin belirlenmesini beklediklerini sözlerine ekledi.



Gazete, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Spehar’la görüşmesinden sonra yaptığı açıklamaya ise; “Akıncı Zaman Takvimi İstiyor” başlığıyla yer verdi.



“BM HAZIRLANIYOR… TOPARLANMA DÖNEMİ SONA ERİYOR”



Politis gazetesi ise; “BM Hazırlanıyor” başlığıyla yayımladığı haberinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın dün liderlerle ayrı ayrı gerçekleştirdiği görüşmelerin gündeminde, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin bu ayın sonunda yenilenmesi ile BM Genel Sekreteri tarafından taraflarla istişarelerde bulunması için gönderilen Jane Holl Lute’un gelişiyle ilgili olası tarihlerin bulunduğunu yazdı.



Gazete, Rum tarafından kaynakların, UNFICYP meselesiyle ilgili olarak gazeteye; “UNFICYP’in geleceğiyle ilgili tartışmanın çok da müzakerelerin yeniden başlaması perspektifine bağlı olduğunu düşünmediklerini ancak bunun, daha çok Amerikan hükümetinin bütün barış misyonlarında kısıtlama ve kesintiye gitme politikasıyla bağlantılı olduğunu düşündüklerini söylediklerini” aktardı.



Gazete, Amerikalıların, Rum hükümetine, UNFICYP kaynaklarıyla ilgili herhangi bir tartışmanın, genel tasarruf çerçevesine girdiğini ve tutumlarının değişmediğini teyit ettiklerinin göründüğünü de iletti.



Habere göre, barış misyonlarıyla ilgili olarak BM’deki kesintilerin genel olduğunu söyleyen Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ise, Kıbrıs sorunundaki sürecin yeniden başlamasının, UNFICYP’le ilgili olası olumsuz gelişmeleri önleyebileceğini ifade etti.



Görüşmeler yapıldığını ve bazı tarafların, yalnızca Kıbrıs’ta değil, her yerde bulunan barış güçlerinin gözden geçirilmesine dair niyeti olduğunu ifade eden Prodromu, Rum kesiminin UNFICYP’in anahtar öneme sahip olduğunu düşündüğünü ve müzakere sürecinin yeniden başlamasıyla, UNFICYP’le ilgili herhangi olumsuz bir gelişmeden kaçınmalarının da daha kolay olacağını sözlerine ekledi.



Gazete, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Spehar’la görüşmesinden sonra yaptığı açıklamaya ise; “Sonu Gelmeyen Müzakereler Kafi” başlığıyla aktardı.



Fileleftheros gazetesi ise; “Kıbrıs Sorunundaki Ölü Dönem Sona Eriyor - Toparlanma Dönemi Bitiyor - Lute’un Gelişi BM Genel Sekreteri’nin Ortaya Koyduğu Düşünme Dönemiyle İlgili Zaman Çerçevesini Sonlandırıyor” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri tarafından, müzakerelerin Crans - Montana’da kesintiye uğramasının akabinde talep edilen düşünme döneminin sona ermesine ilişkin geri sayımın başladığını yazdı.



Gazete; “UNFICYP: Onaylanana Kadar Diken Üstünde” başlıklı haberinde ise, UNFICYP’in görev süresinin uzatılması konusunun, Spehar’ın dünkü temaslarında da ele alındığını yazdı.



Rum kesiminin, BM Güvenlik Konseyi’nin UNFICYP konusunu ele alması ve bununla ilgili karar alması ışığında “diken üstünde oturmakta” olduğu yorumunda bulunan gazete, Rum kesimine yönelik mesajların genel anlamda güven verici olmasına rağmen, Rum kesiminin, ABD’nin tutumu yüzünden BM’nin üç barış misyonunu kapatma konusunda ilerlemesini ise göz ardı etmediğini ekledi.



Haravgi gazetesi ise habere; “Lute Temmuz Sonunda Kıbrıs’ta - Spehar Lute’un Temaslarıyla İlgili Zaman Takvimi Olmadığını Söylüyor - Akıncı: Türk Tarafı Lute’un Atanmasına Olumlu Bakıyor” başlığıyla yer verdi.