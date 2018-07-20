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Önem taşıyan kelimeler Güney’de yine siyasi çatışma konusu

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) desteğiyle gazeteciler için tavsiye niteliğinde hazırlanan ve “Önem Taşıyan Kelimeler: Kıbrıs’taki Gazeteciler İçin Sözlük” adıyla yayınlanan sözlük Rum tarafında siyasi tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Önem taşıyan kelimeler Güney’de yine siyasi çatışma konusu

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) desteğiyle gazeteciler için tavsiye niteliğinde hazırlanan ve “Önem Taşıyan Kelimeler: Kıbrıs’taki Gazeteciler İçin Sözlük” adıyla yayınlanan sözlük Rum tarafında siyasi tartışma konusu olmaya devam ediyor.

20 Temmuz 2018 Cuma 09:34
Önem taşıyan kelimeler Güney’de yine siyasi çatışma konusu

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) desteğiyle gazeteciler için tavsiye niteliğinde hazırlanan ve “Önem Taşıyan Kelimeler: Kıbrıs’taki Gazeteciler İçin Sözlük” adıyla yayınlanan sözlük Rum tarafında siyasi tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Fileleftheros, sözlük yazarlarına yapılan hakaret ve küfürler nedeniyle AKEL ile DİKO arasında sert çatışma yaşandığına dikkat çekti.
Habere göre AKEL DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’u Rum Gazeteciler Birliği’nin içişlerine karışmakla suçladığı açıklamasında “sözlükle ilgili aleni tartışma  bazılarının gerçek ve tehlikeli güdülerini ortaya çıkartıyor” denildi, özetle şunlar kaydedildi:
“Herkesin, sözlük ile ilgili bir görüşü olabilir ancak yazarlarına savrulan tehdit, küfür ve çamur atmalara müsamaha gösterilemez. Temmuz’dayız. Herkes vatan tacirliğinin vatanseverlik olmadığını ve süper vatansever olduğuna inananların her zaman vatansever olmadığını hatırlamalı.”
DİKO da AKEL’e sert bir üslupla kaleme alınmış şu açıklaması ile cevap verdi: “Türk istilasının arifesinde rezil sözlüğü savunanlar utanç duymalıdır. AKEL’in bu rezil sözlüğü hazırlayanları destekleme ve onlara arka çıkma ihtiyacını anlıyoruz. AKEL istilayı meşrulaştıran ve güzelleştiren , Kıbrıslı Rum gazetecileri ve hükümeti savunma pozisyonuna sokan bu canavarı destekliyor görünüyor.” 
 

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Son Güncelleme: 20.07.2018 12:50
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